Fosta candidată USR la alegerile prezidenţiale din mai 2025 a declarat că a fost şi ea, nu doar Victor Ponta, la DIICOT. „Eu nu ştiu nimic despre toate astea şi am zis că o să dau declaraţii după ce-şi termină ancheta. Eu nu vreau să facem anchete nici la televizor, nici în presă. Înţelegeţi ce zic? Adică eu am zis că sunt la dispoziţia organelor de cercetare să cerceteze, mie mi se pare că sunt super profi şi că ştiu ce fac. Am zis că dau acces la tot ce vor, ca să facă lumină în treaba asta. Eu n-am de unde să ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am cercetat, eu nu sunt procuror”, a spus Lasconi.

„Deci n-am niciun amestec în ce am văzut acolo, nişte scenarii pe care le-am văzut în presă”, a declarat ea, subliniind că personal nu a câştigat nimic în urma publicării fotografiilor.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a afirmat că pozele au venit de la „persoanele de încredere” ale Elenei Lasconi. „Lasconi a fost pe post de, cum să spun, fraiera care a fost folosită în chestia asta”, a declarat Ponta pentru Cotidianul, subliniind că cel care a avut de câştigat în urma scandalului a fost Nicuşor Dan.

„Scopul a fost să mute votanţii de la Lasconi la Nicuşor Dan”, a subliniat Ponta, care a precizat că a cerut tot dosarul, pe care are dreptul să îl primească, în calitate de parte vătămată.

Scandalul a izbucnit public pe 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Elena Lasconi a publicat pe Facebook patru fotografii despre care a susţinut că surprind o întâlnire secretă din decembrie 2024 între Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea. Şi Nicuşor Dan, şi Victor Ponta au depus la acel moment plângeri. Nicuşor Dan a calificat imaginile drept un fals grosolan.

La rândul său, Ponta, candidat independent la alegerile prezidenţiale, s-a filmat jurând cu mâna pe Biblie că nu a avut nicio întâlnire cu Florian Coldea.

