Ionuț Lupescu i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu, aflat la Spitalul Universitar în stare critică

Lupescu, acum în vârstă de 57 de ani, și-a amintit de meciul Partizan Belgrad-Dinamo 0-2, jucat la Titograd (acum se numește Podgorica) în martie 1990. El a marcat primul gol al partidei care a dus-o pe Dinamo în semifinalele Cupei Cupelor, iar Il Luce era antrenor.

„Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta și mă gândesc la dumneata. Învingeam Partizan la ei acasă și ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu și de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene și n-aveam nici o teamă. N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca și lupta cu fruntea sus și încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui. Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători”, a scris Lupescu pe Facebook.

Și a continuat: „Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar. Și știu că o faci cu același curaj cu care ne-ai învățat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ți dea putere, Nea Mircea”.

Ionuț Lupescu a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în perioada când Lucescu antrena în „Ștefan cel Mare”. Foto: Gazeta Sporturilor

Reamintim că Il Luce a suferit pe 3 aprilie un infarct miocardic acut, în timp ce era în Spitalul Universitar și urma să fie externat. De atunci, starea de sănătate a fostului selecționer s-a degradat, iar în weekendul abia încheiat a devenit critică.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, au explicat reprezentanții spitalului duminică, 5 aprilie.

Luni, 6 aprilie, spitalul a anunțat că se ia în calcul montarea unui sistem mecanic de asistare cardiacă (ECMO) în încercarea de a-i salva viața. Este vorba despre un dispozitiv care preia temporar funcția inimii și plămânilor.

Mai reamintim că directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, l-a vizitat prima dată duminică, 5 aprilie, pe Mircea Lucescu, în secția de Terapie Intensivă. El a spus că fostul selecţioner este în comă indusă şi nu poate vorbi: „Am stat cu el puţin, vreo cinci minute. Nu mi-a răspuns la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE