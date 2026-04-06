Restricții mai dure pentru mașinile închiriate

Doar 14.000 de mașini închiriate vor fi disponibile zilnic în Ibiza în perioada 1 iunie – 30 septembrie, în plin sezon turistic, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari, potrivit Bild. Măsura înseamnă cu 2.500 de vehicule mai puțin față de vara din 2025, când o măsură similară a fost aplicată pentru prima dată. Vor fi afectate în special categoriile mari, precum SUV-uri și microbuze, care vor fi mai greu de găsit.

Aceste măsuri au scopul de a reduce traficul și impactul asupra mediului. Doar 17.668 de vehicule vor fi permise zilnic în Ibiza, dintre care 14.000 vor fi mașini închiriate. Prioritate la alocarea cotelor de mașini vor avea companiile care dispun de vehicule moderne și cu emisii reduse.

Experții avertizează asupra lipsei de vehicule

„Ne așteptăm la lipsuri, va fi în special dificil să găsim vehicule mai mari, precum SUV-urile sau microbuzele, deoarece aceste categorii sunt oricum mai puțin disponibile și se epuizează mai repede”, a declarat Thorsten Lehmann, directorul general al companiei de închirieri auto Sunny Cars, pentru Bild.

Turiștii sunt sfătuiți să-și rezerve mașinile cât mai devreme posibil, de preferat simultan cu biletele de avion și cazarea. Rezervările spontane pot deveni problematice pe durata verii, în special pentru grupurile mai mari de persoane.

Alternative la maşinile de închiriat

Cei care nu reușesc să închirieze un vehicul vor trebui să apeleze la opțiuni alternative, precum transportul public sau taxiurile. Potrivit „Ibiza Spotlight”, o călătorie cu taxiul de la aeroport la orașul Ibiza costă între 19 și 22 de euro.

Sistemul de transport public conectează principalele destinații și plaje ale insulei, iar prețurile pentru o călătorie variază între 2 și 4 euro.

Ibiza este o insulă din arhipelagul Baleare, situată în vestul Mării Mediterane. Insula face parte din patrimoniul UNESCO, fiind remarcată pentru biodiversitate și cultură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE