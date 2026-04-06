Contactat de Libertatea prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societății Române de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) a explicat cum funcționează ECMO-„plămânul artificial”, de ce procedura reprezintă o măsură eroică de a „cumpăra timp” și care este situația rețelei de centre din România unde această intervenție critică este disponibilă.

Cum funcționează „plămânul artificial”: Câștigarea timpului vital

Ce reprezintă, în termeni medicali, ECMO pentru un pacient aflat în stare critică?

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o măsură de ultim resort, adesea eroică, luată în fața unui pacient care în lipsa acestei tehnici este evident că nu va supraviețui. Este o tehnică de salvare. Trebuie înțeles că nu este o tehnică curativă, adică nu tratează o boală în sine, ci susține funcțiile vitale compromise care pun viața în pericol iminent. Fără ea, pacientul e expus riscul unei morți iminente. Cu ECMO menținem pacientul în viață, în speranța că acest timp câștigat va permite bolii să dea înapoi sub tratament specific. Este „plămânul artificial” care plimbă sângele în exterior printr-o membrană ce asigură oxigenarea și eliminarea dioxidului de carbon atunci când plămânii nu mai reușesc. 

Supraveghere non-stop: Două asistente pentru un singur pacient

Cât de dificilă este monitorizarea unui astfel de caz și ce riscuri implică?

ECMO necesită o monitorizare extrem de atentă; se recomandă chiar două asistente per caz pentru a supraveghea pacientul. Durata tehnicii este dictată de evoluția bolii și de fiecare caz. Uneori ești obligat să schimbi circuitul sau membrana dacă apar cheaguri de sânge, proces ce poate fi necesar chiar și la 24 de ore în funcție de caracteristicile pacientului.

ECMO în spitalele din România prin programul de Acțiuni Prioritare: Satu Mare, un exemplu de succes regional

Cum stă România în acest moment în ceea ce privește tehnica ECMO?

Din perspectiva serviciilor ATI, această tehnică avansată a fost introdusă și s-a dezvoltat în ultimii ani în România, astfel că există acum un număr de centre atât în orașe universitare tradiționale, cât și în alte orașe, unele chiar care nu sunt centre universitare, în care se face ECMO.

Dezvoltarea acestei tehnici se explică prin faptul că noi, Societatea Română de ATI, am reușit să implementăm un program național de finanțare numit „Acțiuni Prioritare ECMO”. Acesta face parte dintr-un pachet pe care l-am dezvoltat în perioada 2014-2016, când eram Secretar de Stat în Ministerul Sănătății.

Care sunt centrele mai noi care practică această tehnică?

Există unități care au început să facă această tehnică, de exemplu Satu Mare, despre care știu sigur că face ECMO și are un nivel foarte bun. Echipa de acolo s-a format la centrul din Timișoara și a avut recent un caz spectaculos, un pacient adus de la Bistrița și tratat cu succes. Totuși, trebuie să fim responsabili cu extinderea; un centru trebuie să aibă un minim de 6-8 cazuri pe an pentru a-și menține expertiza.

Costurile uriașe, acoperite de programul „Acțiuni Prioritare”

Cât de o costisitoare este această procedură?

Este o tehnică scumpă, de ordinul câtorva mii de euro pe pacient. De aceea s-au creat aceste programe, deoarece plata făcută de Casa de Asigurări de Sănătate nu reflectă costurile reale la cazurile complicate. Am calculat minuțios totul: medicamente, nutriție artificială, ventilație și chiar costul curentului electric pentru dispozitive. Niciodată nu s-a putut pune problema să ceri bani unui om aflat între viață și moarte, când rezultatul este oricum incert.

Ghidul centrelor acreditate: Unde se face ECMO în România

Conform programului național de finanțare AP-ECMO, centrele de stat unde tehnica este disponibilă sunt:

  • București: Institutul „C.C. Iliescu”, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Institutul „Marius Nasta”, Spitalul „Agrippa Ionescu”, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul „M.S. Curie”.
  • Timișoara: Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”.
  • Cluj-Napoca: Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.
  • Iași: Institutul de Boli Cardiovasculare „George I.M. Georgescu” și Spitalul Clinic de Pneumologie Iași.
  • Târgu Mureș: Spitalul Clinic Județean de Urgență și Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant.
  • Alte centre active: Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor (Oradea), Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Județean Satu Mare.

În cursul zilei de mâine, starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea montării unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Fostul selecționer, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare gravă la secția ATI de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) după ce a suferit un infarct miocardic acut vineri.

Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Unica.ro
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
GSP.RO
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
GSP.RO
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
Avantaje.ro
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Elena Mateescu anunță ce ne așteaptă înainte de Paște: „Vreme rece, precipitații mixte la munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol”
Știri România 22:26
Elena Mateescu anunță ce ne așteaptă înainte de Paște: „Vreme rece, precipitații mixte la munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol”
Elena Lasconi a fost la DIICOT în scandalul fotografiilor cu Ponta, Coldea şi Nicuşor Dan de anul trecut: „A fost fraiera folosită”
Știri România 21:42
Elena Lasconi a fost la DIICOT în scandalul fotografiilor cu Ponta, Coldea şi Nicuşor Dan de anul trecut: „A fost fraiera folosită”
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Adevarul.ro
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Fanatik.ro
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
Stiri Mondene 16:49
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
ObservatorNews.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Mediafax.ro
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Redactia.ro
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR
KanalD.ro
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR

Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Politică 19:29
Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Politică 18:35
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Fanatik.ro
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit