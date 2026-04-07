Poliția din Salzburg a reușit să identifice doi bulgari suspectați de furtul a sute de anvelope auto, după ce aceștia au făcut o greșeală majoră: și-au uitat buletinele în duba folosită la comiterea infracțiunii.

Potrivit agenției austriece de presă APA, citată de Darik News, cei doi bărbați, cu vârste de în vârstă de 45 și 48 de ani, sunt suspectați că ar fi implicați în mai multe furturi de anvelope.

Surprinși în timpul tentativei de spargere

Incidentul a avut loc vineri seară, când cei doi au ajuns cu o dubă la depozitul unei firme de anvelope, cu intenția de a da o spargere. Planul le-a fost însă dat peste cap după ce au fost observați de alte persoane. În acel moment, bărbații au luat-o la sănătoasa pe jos, abandonând duba la fața locului.

În grabă însă, au lăsat în vehicul anvelope, mai multe baterii auto, dar și actele de identitate, fapt care a facilitat identificarea lor de către polițiști.

S-au predat singuri

Autoritățile i-au dat în urmărire, iar în cursul zilei următoare, cei doi s-au prezentat singuri la poliție și și-au recunoscut vina, dar și implicarea în alte furturi.

În cadrul anchetei, poliția a efectuat o percheziție la o proprietate deținută de un alt bărbat, în localitatea Wals-Siezenheim. Acolo au fost descoperite aproximativ 200 de anvelope, o parte dintre ele fiind suspectate că provin din furturi.

Cei trei bărbați au fost eliberați din arest, însă ancheta continuă pentru a stabili proveniența anvelopelor.

Tot în Austria, patru bărbați au fost prinși în flagrant, sâmbătă, în jurul orei 13.15, după ce au pătruns într-o casă din Viena. Suspecții, doi români în vârstă de 30 și 49 de ani, un slovac de 18 ani și un sârb de 28 de ani, au spart mai întâi o fereastră a locuinței nelocuite, apoi au deschis ușa principală cu o cheie găsită. „Am vrut doar să dormim“, au spus aceștia în timpul audierilor. La ordinul Parchetului din Viena, cei patru bărbați au fost puși sub acuzare, dar au fost eliberați.



