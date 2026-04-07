Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă procesul de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, cel mai recent anunț vizând un autoturism Lamborghini Urus, fabricat în anul 2021. Licitația este programată să aibă loc la sediul instituției din București.

Prețul de pornire stabilit pentru această licitație este de 1.167.218 lei (inclusiv TVA). Conform procedurii legale, persoanele interesate să participe la licitație trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de eveniment, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de evaluare, respectiv 116.721 lei.

Specificații principale pentru Lamborghini Urus 2021 scos la licitație de ANAF:

Motorizare: 3.996 cmc, benzină;

An fabricație: 2021;

Dotări: Cutie de viteze automată, tracțiune integrală, climatizare automată, scaune reglabile electric și senzori de parcare.

Potrivit documentației publicate pe portalul oficial al ANAF, autoturismul prezintă o serie de particularități administrative pe care potențialii cumpărători trebuie să le ia în considerare înainte de licitare:

Lipsa documentelor oficiale: Autovehiculul nu deține în prezent carte de identitate (CIV) și nici certificat de înmatriculare. Identificare: Bunul se vinde fără numere de înmatriculare și este dotat cu o singură cheie de contact. Obligațiile adjudecatarului: Toate costurile și demersurile privind omologarea și înmatricularea vehiculului la Registrul Auto Român (RAR) cad în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

Dosarele de participare pot fi depuse la sediul din București, strada Lucrețiu Pătrășcanu, unde poate fi vizionat și autoturismul în prealabil, după o programare stabilită cu executorii fiscali delegați.

Prețul de pornire pentru acest Lamborghini Urus la licitația ANAF este de aproximativ 229.000 de euro. Sursa foto: ANAF.

Specificații tehnice pentru Lamborghini Urus

Lamborghini Urus (2021) este o bestie care a rescris regulile segmentului SUV, reușind să combine ADN-ul de supercar cu utilitatea unei mașini de familie. Modelul echipat cu motorul de 3.996 cmc (4.0L V8 Twin-Turbo) este piesa centrală a acestei transformări.

Iată câteva informații curioase și detalii tehnice care fac din Urus 2021 un vehicul fascinant:

1. Frâne de dimensiuni gigantice

Urus deține unul dintre recordurile pentru cele mai mari frâne pe disc din lume montate pe o mașină de serie. Discurile față din carbon-ceramică au un diametru de 440 mm (mai mari decât jantele multor mașini obișnuite) și sunt strânse de etriere cu 10 pistoane. Această forță brută îi permite să oprească de la 100 km/h la 0 în doar 33,7 metri.

2. Primul motor Turbo din istoria Lamborghini

Deși brandul este faimos pentru motoarele sale V10 și V12 aspirate (precum cele de pe Huracán sau Aventador), Urus a fost primul model de serie care a adoptat un motor V8 Twin-Turbo. Motivul? Cuplul imens necesar pentru off-road și pentru a pune în mișcare cele 2,2 tone ale mașinii la turații joase.

Interiorul mașinii vândute la licitație de ANAF este albastru, la fel ca și culoarea exterioară a mașinii de 229.000 de euro. Sursa foto: ANAF.

3. Moduri de condus pentru orice suprafață (ANIMA)

Selectorul „Tamburo” din consolă îți permite să alegi între 6 moduri de condus, unele având denumiri destul de exotice:

STRADA: Pentru confort și oraș.

SPORT: Pentru agilitate.

CORSA: Performanță maximă pe circuit.

NEVE: Pentru zăpadă și suprafețe alunecoase.

TERRA: Pentru off-road dur.

SABBIA: Special optimizat pentru dune de nisip.

4. Interior de avion de vânătoare

Dacă te uiți la consola centrală, butonul de pornire se află sub un capac roșu rabatabil, exact ca mecanismul de lansare a rachetelor de pe avioanele de luptă. Maneta pentru schimbarea modurilor de condus și selectorul de viteze urmează aceeași estetică aeronautică.

5. Performanțe care sfidează fizica

În ciuda gabaritului, cifrele pentru modelul 2021 sunt impresionante:

Putere: 650 CP (478 kW).

Cuplu: 850 Nm disponibil de la doar 2.250 rpm.

Accelerație 0-100 km/h: 3,6 secunde.

Viteză maximă: 305 km/h.

