O turistă germană a fost lovită de un balcon care s-a prăbușit, în Grecia, în timp ce se afla în vacanță. Conform relatărilor televiziunii publice elene, femeia în vârstă de 43 de ani a fost îngropată sub dărâmături. Aceasta a a murit în drum spre spital.

Tragedia s-a petrecut în orașul portuar Corint. Femeia călătorise în Grecia împreună cu familia sa pentru vacanța de Paște. Sâmbătă după-amiază, aceștia au vizitat un local din cartierul Kalamia, iar în drumul de întoarcere spre mașină, cuplul și cei trei copii au trecut pe lângă o casă părăsită de ani de zile. Conform relatărilor, clădirea se afla în curs de renovare, însă șantierul nu era securizat în niciun fel.

Nu existau nici garduri de protecție, nici indicatoare care să avertizeze asupra pericolului. De asemenea, nu erau montate plase care să fi putut opri resturile de materiale căzute.

Femeia a fost lovită materiale de construcții, fiind prinsă sub dărâmături. Copilul cel mare a suferit o rană la cap, însă viața nu îi este pusă în pericol. Ceilalți doi copii și tatăl au scăpat nevătămați. Aceștia au avut un „înger păzitor”, a declarat președintele asociației angajaților din spitalele de stat.

Antreprenorul care se ocupase în ultimele zile cu renovarea clădirii, precum și inginerul responsabil de șantier au fost arestați. Proprietarul, care ar fi achiziționat casa recent, este căutat de autorități. În paralel a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza exactă a tragediei.

