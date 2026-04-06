A petrecut 24 de ore într-o cameră sigilată

Bianca, cunoscută pentru colaborările cu Liviu Teodorescu, Fly Project și alți artiști de renume, a acceptat o provocare inedită: să petreacă 24 de ore într-o cameră sigilată, în văzut tuturor, unde a compus muzică. Pe parcursul acestei perioade, ea s-a filmat inclusiv în timp ce mănâncă sau doarme.

Ideea din spatele proiectului este una profundă. „Fără pauze. Fără scăpare. Doar procesul brut, real, expus”, se menționează în descrierea transmisiei live. Camera a devenit pentru ea un simbol al presiunii constante, fiind sigilată astfel încât nivelul de oxigen să scadă de fiecare dată când își pierdea concentrarea asupra creației muzicale și să crească când se întorcea la compus versuri.

„Camera devine un simbol al presiunii, iar «oxigenul limitat» reflectă lupta interioară de a rămâne prezent, concentrat și de a continua, chiar și atunci când totul te împinge să te oprești”, a mai scris aceasta pe YouTube.

Provocarea a pus-o față în față cu limitele proprii, testându-i rezistența fizică și emoțională, dar și capacitatea de a-și menține atenția în condiții de stres. Cu toate acestea, tânăra artistă a reușit să scrie o piesă întreagă.

„Nu este doar despre muzică. Este despre disciplină. Despre vulnerabilitate. Despre forța de a merge mai departe când devine greu. Un experiment despre creație. O confruntare cu ea însăși”, potrivit postării.

Momentele de cumpănă ale experimentului

Bianca a dezvăluit momentele de cumpănă ale experimentului pe rețelele de socializare. Iar cel mai dificil episod a fost încercarea de a adormi, în timp ce știa că este observată în permanență.

„Cred că cel mai greu lucru aseară a fost să ignor oamenii din jur ca să pot să adorm pentru că la un moment dat mă simțeam foarte privită, ca și cum fiecare mișcare e monitorizată, judecată și a fost greu să intru în starea aia de liniște ca să pot să adorm”, a mărturisit ea.

Cu cinci minute înainte de îndeplinirea provocării, ea a spus urmăritorilor săi ce a reușit să facă în urma acestui experiment: „A fost crazy. M-am stresat, am dormit strâmb, dar am dormit și bine. Am scris muzică bună, asta este foarte important. M-am simțit foarte privită, dar cred eu că acum am depășit orice anxietate socială și frică de orice”.

Bianca Tilici este o artistă din noua generație a muzicii pop și dance din România. Ea s-a făcut remarcată prin timbrul vocal special și prin capacitatea de a compune atât în română, cât și în engleză.

Publicul larg a descoperit-o pentru prima dată în 2018, când a participat, la doar 18 ani, la emisiunea X Factor.

