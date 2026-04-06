O duminică de Paște care trebuia să fie marcată de relaxare și plimbări pe malul mării s-a transformat într-un spectacol stânjenitor pentru numeroasele familii prezente pe plaja din Rimini.

Doi turiști, lăsându-se purtați de un val de pasiune, au început să întrețină raporturi sexuale sub privirile tuturor, fără a ține cont de copiii și trecătorii din zonă.

Incidentul a avut loc în plină zi, pe o porțiune de plajă foarte frecventată. Martorii, șocați de lipsa de inhibiții a cuplului, au alertat imediat forțele de ordine. La fața locului au ajuns agenții de poliție, care i-au identificat pe cei doi și i-au condus la secție.

Cei doi protagoniști au fost denunțați în stare de libertate pentru acte obscene în loc public. Potrivit legislației italiene (Art. 527 din Codul Penal), această faptă se pedepsește cu o amendă administrativă consistentă, care poate ajunge la mii de euro.

Totuși, situația lor este mult mai gravă dacă se confirmă că actul a avut loc în prezența minorilor sau în locuri frecventate de aceștia. În acest caz, fapta devine infracțiune penală și se pedepsește cu închisoare de la 4 luni la 4 ani, conform noilor reglementări menite să protejeze minorii de astfel de scene traumatizante.

