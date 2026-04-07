România urcă pe locul 10 la nivel global și devine lider în Europa în competitivitatea externalizării

România – lider al competitivității europene în 2026

Ataraxis a publicat recent „Global Outsourcing Talent Index 2026” („Indicele Global al Talentului în Externalizare”), o analiză bazată pe date a tuturor celor 193 de țări recunoscute de ONU, evaluate în funcție de cinci variabile: costul forței de muncă, cunoașterea limbii engleze, disponibilitatea forței de muncă calificate, infrastructura digitală și stabilitatea politică.

Competitivitatea externalizării reprezintă capacitatea unei țări sau a unei regiuni de a atrage proiecte și investiții străine prin oferirea unui amestec optim de costuri reduse, specialiști calificați și infrastructură de încredere.

Potrivit acestei analize, România ocupă locul 10 la nivel mondial și este statul membru al Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare scor în ceea ce privește competitivitatea în domeniul externalizării. Performanța României este susținută de echilibrul rar dintre expertiza tehnică avansată, în special în sectorul IT și al serviciilor complexe, și un nivel al costurilor care rămâne atractiv în comparație cu piețele mature precum Polonia.

România (locul 10) și Polonia (locul 14) sunt singurele state membre ale Uniunii Europene care se clasează în top 15 la nivel global în ceea ce privește competitivitatea în domeniul externalizării. Următorul stat membru al UE cu cel mai bun scor este Ungaria, pe locul 21, urmată de Bulgaria, pe locul 25, toate celelalte state membre ale UE clasându-se pe locul 30 sau mai jos (de exemplu, Portugalia pe locul 30 și Italia pe locul 56).

România se clasează printre cele mai stabile destinații de externalizare din lume, în topul de elită. Scorul său de stabilitate este de 70/100.

„Combinația României de competență perfectă în limba engleză, costuri competitive ale forței de muncă, aliniere la reglementările UE și fusul orar al Europei Centrale îi conferă un profil structural de neegalat de către orice alt stat membru al UE în ceea ce privește competitivitatea în domeniul externalizării”, potrivit analizei Ataraxis.

Un clasament al competitivității în domeniul externalizării (outsourcing) este un instrument de analiză care ierarhizează țările sau regiunile în funcție de cât de atractive și eficiente sunt ca destinații pentru companiile care doresc să își delege procesele de business (IT, suport clienți, resurse umane etc.).

Primele zece poziții în Global Outsourcing Talent Index 2026

Filipine ocupă locul 1 la nivel global în ceea ce privește adecvarea pentru externalizare, fiind considerată de Ataraxis o destinație „elită”. Punctul său forte este fluența nativă în limba engleză și cultura de business extrem de compatibilă cu cea din SUA și Europa. Pe locul doi se află Malaezia, depășind centrele de externalizare tradiționale precum India, care se află pe locul trei. Deși a pierdut primele două locuri în favoarea vecinilor săi din Asia de Sud-Est, India rămâne gigantul de necontestat ca volum de specialiști, în special în IT și suport tehnic complex.

Top 10 țări în competitivitatea externalizării. Foto: Ataraxis

Șapte țări africane se află în topul global al celor 25 de destinații de externalizare. În frunte se află Africa de Sud (5) și Nigeria (6), urmate de Kenya (11), Egipt (15), Ghana (17), Etiopia (23) și Uganda (24). Acest lucru înseamnă că țările africane reprezintă 28% din primele 25 de destinații de externalizare din lume.

Clasamentul evaluează țările pe baza a cinci factori-cheie care influențează procesul de recrutare la nivel mondial: costul forței de muncă (52,5%), cunoașterea limbii engleze (20%), disponibilitatea talentelor (17,5%), infrastructura digitală (5%) și stabilitatea economică, juridică și politică (5%).

Fiecare țară primește un scor de la 0 la 100 pentru fiecare factor, ponderat în funcție de importanța sa în deciziile de angajare. De exemplu, o țară cu un nivel maxim de cunoaștere a limbii engleze contribuie integral la ponderea acelui factor, în timp ce o țară cu o disponibilitate redusă a talentelor contribuie proporțional mai puțin la scorul său general.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE