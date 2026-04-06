Un val de aer rece va lovi România

Vremea se strică brusc înainte de Paște. Directorul ANM, Elena Mateescu, avertizează că de joi temperaturile scad accentuat, fiind așteptate ploi, vijelii și ninsori în majoritatea regiunilor, potrivit Antena 3 CNN.

Un val de aer rece va lovi România începând de joi, aducând scăderi drastice de temperatură, precipitații mixte și intensificări ale vântului la nivel național. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 13 grade Celsius, iar la munte se va depune strat nou de zăpadă 10-15 centimetri.

După o zi cu maxime de 25-26°C în sudul și sud-estul țării – la stații precum Calafat, Drobeta-Turnu Severin sau Focșani – șefa ANM anunță că, de mâine, masele de aer rece vor cuprinde treptat tot teritoriul României.

Valorile termice vor rămâne scăzute în majoritatea regiunilor

Elena Mateescu avertizează că de miercuri răcirea va fi accentuată, maximele coborând în intervalul 4 – 13 grade Celsius pe fondul unei mase de aer foarte rece. Până duminică inclusiv, valorile termice vor rămâne scăzute în majoritatea regiunilor, cu mici variații de la o zi la alta, după ce joi temperaturile încă se vor mai încadra între 10 și 19 grade.

„Vorbim în același timp și de intensificări ale vântului, o vreme rece, precipitații mixte la munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol. Începând de mâine noapte, precipitații mixte în partea de centrul și sud-estul țării. La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă 10-15 centimetri, asociat cu intensificări de vânt cu viteze de peste 80, 90 și chiar peste 100 de kilometri pe oră. Va fi viscol, iar până joi dimineață, cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat”, a precizat șefa ANM.

Vremea se răcește drastic în ajunul Paștelui: sâmbătă vom avea maxime de 13 grade, iar noaptea de Înviere aduce temperaturi negative în depresiuni (-3 grade) și cel mult 7 grade pe litoral.

Potrivit Elenei Mateescu, duminică, 12 aprilie, în prima zi de Paște, maimele se vor situa între 4-14 grade, cu minime între -1 grad în depresiuni, până la 8 grade pe litoral.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în următoarele două săptămâni, mai ales în nord și est, apoi temperaturile vor reveni la normal, se arată în prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 4 mai 2026, emisă, vineri, de ANM.



