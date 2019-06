„Relaţia mea se poate asemăna uşor cu Game of Thrones. Sunt în ultimul sezon. Eu sper să nu moară regină în toată ecuaţia asta. Ori la bal, ori la spital! E foarte fain tot ce se întâmplă. Eu mă plictisesc foarte repede. El este pe turbo, ca şi mine, ardelean. Din cauză că semănăm prea mult, suntem două pietre tari, mai sar scântei. 10 e nota relaţiei. E cum vreau eu să fie. Eu sunt un om care se poate adapta oricărei condiţii. Sunt foarte transparentă. Eu nu pot să fiu diplomată. Asta sunt eu. Poate de asta sunt iubită şi urâtă tot odată. Toată lumea are fani, şi prieteni, şi duşmani. Eu sunt un om bun, care are energie bună, care îşi doreşte să evolueze, care greşeşte.

Alex în momentul ăsta e la mine pe telefon. Să fii cuminte că ţi-o iei! (…) Faptele vorbesc mai mult decât cuvintele. Mi-a trimis flori într-o zi în care nu mă aşteptam şi a venit o dată acasă la mine când eram foarte supărată pe el şi credeam că a plecat. Ne-am supărat o dată, i-am scos bagajele la uşă, i-am scris pe un bilet „te iubesc”. Ştiam că o să se enerveze. Eu sunt genul ăla de femeie care îl provoacă. Îmi doresc o familie, stabilitate, Crăciun în familie, etc. Nu ştiu ce are. Are ceva din mine. Semănăm foarte mult. Suntem conectaţi la alt nivel”, a spus Bianca Drăguşanu la Antena Stars

