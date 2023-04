Cu siguranță mulți își aduc aminte că Bianca Drăgușanu a participat la „Asia Express” alături de sora ei, Oana. Vedeta nu și-a dorit să stea prea mult în competiție, astfel că a cerut în repetate rânduri să plece acasă. A rezistat doar două săptămâni în show-ul de la Antena 1, însă a primit bani mulți pentru apariția sa în emisiune.

Iubita lui Gabi Bădălău a dezvăluit abia acum ce contract a avut cu echipa de la „Asia Express” și câți bani a primit pentru emisiune. „La Asia Express m-au momit cu bani mulți. M-am dus cu sora mea. Ea mai voia să stea. Îmi dădeau 50.000 de euro pentru două săptămâni. Am plecat cât am putut de repede. Le-am zis că nu mă mai prind pe acolo”, a povestit Bianca Drăgușanu pentru cancan.ro, cu ocazia unui eveniment monden.

După experiența la „Asia Express”, prezentatoarea nici nu vrea să mai audă de vreun alt reality show, astfel că exclude din start să participe la Survivor România sau America Express.

„Nu m-aș mai duce la niciun astfel de show, nici la Survivor, nici la America Express. Nici măcar pentru un milion de euro. Eu nu-s săracă, nu am nevoie. Sunt foarte bine cu viața mea! Mă iubesc așa cum sunt!”, a completat aceasta.

Bianca Drăgușanu a revenit în televiziune

Bianca Drăgușanu a revenit pe micul ecran, în calitate de prezentatoare, după o pauză de mai mulți ani. A semnat un nou contract cu Kanal D2.

„Detectorul de miciuni”, emisiunea prezentată de Bianca Draguşanu până acum pe canalul de YouTube „theXclusive”, va fi difuzată în fiecare sâmbătă seară, de la 22.00, pe postul de televiziune Kanal D2, care s-a lansat pe 2 aprilie. Ea va avea invitaţi din industria de entertainment şi cei mai cunoscuţi influenceri.

„Succesul din online se va regăsi pe micul ecran, la Kanal D2! Ne revedem din 8 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la ora 22.00, cu o nouă ediție «Detectorul de minciuni». La Kanal D2!”, e anunțul oficial făcut pe rețelele de socializare de Bianca Drăgușanu.

„Ne vedem la Kanal D2”, a mai transmis ea pe Instagram, unde are peste un milion de urmăritori. La Kanal D, în urmă cu mai mulți ani, Bianca Drăgușanu a prezentat emisiunea „Te vreau lângă mine”, ea i-a luat locul Gabrielei Cristea când aceasta a născut.

Din ce face bani Bianca Drăgușanu

Întrebată despre veniturile sale în emisiunea lui Cătălin Măruță, Bianca Drăgușanu a menționat că își permite orice. Muncește zi de zi și se întreține singură. A dezvăluit chiar că a avut un contract de imagine cu un studio de videochat care i-a adus peste 100.000 de euro.

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a povestit ea la PRO TV acum mai bine de un an.

