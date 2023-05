Invitată ieri în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Bianca Patrichi a surprins cu transformarea ei după Survivor România 2023. Fosta concurentă și-a vopsit părul după ce s-a întors din Republica Dominicană, acum are un nou look.

Bianca Patrichi: „M-au văzut probabil ca pe un pericol”

A și făcut declarații, a recunoscut că i-ar fi plăcut să ajungă până în marea finală Survivor România 2023, însă a fost eliminată în ediția din 26 aprilie. „Mi-ar fi plăcut, sincer, dar asta e! Ce să se întâmple, am deranjat probabil un grup mai mare decât al nostru, pentru că probabil puneam întrebări incomode pentru ei și am ajuns foarte departe fiind prima fată în finala de la colanul de imunitate.

M-au văzut probabil ca pe un pericol și, asta e, m-au văzut asumată”, a spus dansatoarea, care a avut zâmbetul pe buze pe întreaga apariție la TV.

Cristi Mitrea, prezent și el în platou, a luat-o la întrebări pe fosta concurentă. „Ne amintim cu toții, vrem să vedem despre discuția cu Vica Blochina, că toată lumea a întrebat ce s-a întâmplat acolo. De aceea sunt eu aici, să lămurim lucrurile, să nu rămână oamenii cu semne de întrebare”, a spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări PSD a dat 16.500 de euro unui ziar din Austria pentru un articol, după eșecul Schengen. Aproape 50% din banii alocați partidului de la buget merg prioritar către site-urile televiziunilor din România

Bianca Patrichi s-a certat în repetate rânduri cu Vica Blochina la Survivor 2023. „Discuția cu Vica… ce să zic? A pornit de la ea, fiind foarte expansivă așa, și eu, de fapt, fiind mai mică, profesional nu mă știa toată lumea, de fapt asta a fost problema mea, încă nu mă cunoaște publicul larg și am venit să mă prezint așa cum sunt eu și de ce nu să îmi fac o carieră de aici încolo că, na, viața de dansator e foarte scurtă”, a zis ea.

Bianca Patrichi, despre scandalul cu Vica Blochina la Survivor 2023

„E cum a zis Vica? Duceai vorba de la unul la altul așa?”, a continuat Cristi Mitrea. „Nu, fii atent! Eu am ocolit tot timpul certurile. Și le ocoleam fără să spun oamenilor ce gândeam ca să evit să creez o tensiune și asta am încercat, fiindu-mi foarte frică de Vica, sincer.

Fiindu-mi frică de ea, pentru că știam că este vulcanică, am încercat să nu spun că dădea doar cu mătura la ea în partea în care dormea și să nu mi-a dat orezul pe care i l-am dat eu ei. Am ajuns să fac și asta, să mă cert de la orez, Doamne ferește. De acolo, acuzele pe care mi le-a adus m-au supărat teribil, sincer. De atunci încolo eu am învățat că trebuie să spun oamenilor în față tot ce gândesc”, a explicat Bianca Patrichi, care nu vorbește cu Vica Blochina după Survivor România 2023.

Recomandări Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spectatori. „Mesajele lui îi vor folosi în viaţă fiului meu” Citeşte întreaga ştire: REPORTAJ Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spe

De ce s-au certat Vica Blochina și Bianca Patrichi

Când se aflau în competiție, Bianca Patrichi a avut mai multe cuvinte dure la adresa Vicăi Blochina, după ce acesta a acuzat-o că duce vorba de la unul la altul. De aici a izbucnit tot scandalul între ele. „Eu, spre deosebire de dânsa, am muncit de când mă știu. Pentru fiecare leuț pe care l-am câștigat mi-am rupt câte o gleznă sau câte un deget de la picior pe poante și așa mai departe.

Eu nu știu altceva decât muncă și nu poate să vină cineva care nu a muncit în viața lui să îmi demonteze mie toată cariera, toată viața, tot viitorul, trecutul și prezentul”, spunea Bianca la Survivor.

„Dacă mă mai bârfești o dată la lume toată țara o să afle că ești o… și o… Eu cu ce ți-am greșit să mă bârfești așa? Nu ți-e rușine? Ți-am mâncat eu orezul? Îți dau acum cu orezul în cap”, spunea Vica Blochina, către Bianca Patrichi, în concurs.

Playtech.ro Rusia solicită de urgență 'eliminarea' lui Volodimir Zelenski: 'Nu mai există altă soluție'. Care este motivul

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

TVMANIA.RO 7 filme pe care ar trebui să le vezi pe Disney Plus înainte de lansarea „Gardienii galaxiei: Volumul 3”

Observatornews.ro "Mi-e frică, tati!" O copilă de 5 ani din Chiajna, sechestrată de mai bine de 20 ore de propriul tată care ameninţă că aruncă toată casa în aer

Știrileprotv.ro Poza într-un tânăr cuceritor, dar ducea o viață dublă. Cu ce se ocupa de fapt un profesor de sport din Craiova

FANATIK.RO Ultima semifinală Românii au talent: dezvăluiri exclusive! Ce s-a întâmplat în culise, la PRO TV

Orangesport.ro De ce Gigi Becali nu le lasă fetelor o parte din avere: "E distrugere. Asta nu le las moştenire". Ce spun copiii despre decizia luată

Unica.ro Atenție! Cu acest tip de jeleu s-a înecat eleva din Cluj! Produsul este îndrăgit de copiii de toate vârstele