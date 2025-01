Cuplul are trei copii, pe Rory, de 25 de ani, pe Phoebe, de 22 de ani, și pe Jennifer, de 28 de ani, precum și doi nepoți, fiicele lui Jennifer, Leila și Mia.

„Am încurajat-o pe Melinda să fie un pic mai calmă decât a fost mama mea, dar amândoi eram destul de motivați”, a declarat el în cadrul interviului, potrivit OK! Magazine.

„Am petrecut mai mult timp cu copiii decât a făcut-o tatăl meu, dar raportul a fost încă 10:1, Melinda făcând majoritatea lucrurilor pentru copii. Ne-am simțit foarte bine”, a mai adăugat Bill Gates.

„Când eu și Melinda ne-am întâlnit, aveam destul succes, dar nu un succes ridicol – ci unul care a apărut în perioada în care am fost împreună”, a declarat el pentru „The Times of London”, precizează sursa citată. „Deci, ea m-a văzut trecând prin multe. Când am divorțat, a fost greu și apoi ea a luat decizia de a părăsi fundația . Am fost dezamăgit că a luat opțiunea de a pleca.”

Cei doi s-au cunoscut în 1987, când Melinda a devenit manager de produs la Microsoft, și s-au căsătorit în cele din urmă în Hawaii, în 1994. Cei doi au fondat Fundația Bill & Melinda Gates – o organizație non-profit dedicată combaterii sărăciei și bolilor la nivel mondial.

Când a fost întrebat dacă divorțul a fost singurul său eșec în viață, Bill a declarat că: „Ar trebui să pui asta în fruntea listei. Mai sunt și altele, dar nici unul care să conteze. Divorțul a fost nefericit pentru mine și Melinda timp de cel puțin doi ani”, a continuat el, adăugând în altă parte a conversației că a devenit „mai vesel” în cei aproape patru ani de la despărțirea lor, dar încă o consideră „greșeala pe care o regret cel mai mult”.

