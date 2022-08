Bodo și soția sa își înscriseseră copiii la un club de fotbal din Pitești, însă i-au retras imediat atunci când au observat că pe grupul de WhatsApp al echipei erau trimise imagini cu conținut pentru adulți.

„Mutându-ne, am încercat să dăm băieții la o echipă de fotbal din Pitești, cu renume, cu nume… în fine, nu contează. Așa am intrat noi în grupul părinților, pe WhatsApp și primește nevastă-mea niște poze porno pe grupul părinților. Ia uite, prietene, ce am aici: henț-careu direct! Și atunci am spus penalty, cartonaș roșu echipa și am luat copiii repede de acolo. Dacă pe grupul părinților e așa, atunci e nasol. Am retras copiii de acolo”, a povestit Bodo, potrivit Click!

Băieții și-au dorit să joace fotbal în continuare, astfel că tatăl lor i-a înscris la un alt club. „Acum, ca părinte, sunt megaliniștit. Filip și Dani sunt înscriși la un club care se află mai aproape de casă, se numește Young Boys, și se află în Topoloveni. Este o echipă care s-a înființat de 4 ani și are rezultate foarte bune, iar antrenorul echipei și președintele se numește Bogdan Marcolea, un tânăr de 35 de ani care a renunțat la Anglia ca să-i învețe fotbal pe acești copii.

Apreciez că își dă foarte mult interesul, copiii sunt legitimați, au vizite medicale, sunt disciplinați și vin să facă performanță. Totodată, am întâlnit o echipă de părinți extraordinari de bună, care își învață copiii să respecte principiile fairplayului și încurajează echipa adversă când pierde. Nu sunt animozități, nu sunt răutăți. Eu, ca și răspuns la pasiunea lui Bogdan pentru copiii aceștia, am făcut un imn pentru echipă, pe care-l interpretez chiar eu”, a declarat Bodo, pentru sursa mai sus-menționată.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Bodo s-a mutat cu familia la țară

„M-am mutat la țară, în Argeș, în Dobrești. Acolo locuiesc și nu mă gândesc să mă reîntorc în București. Stau relativ bine. Fac o oră și jumătate până acasă. Este extraordinar de bine. M-am dezobișnuit de București. Abia aștept să ies. Cam de două ori pe săptămână vin în București, dar abia aștept să revin în zona mea, unde totul e verde, nu e trafic. Viața are altă conotație”, spunea artistul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express