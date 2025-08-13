În luna aniversară, cei de la PRO TV au pregătit ediții speciale ale emisiunii „Vorbește Lumea”, astfel că am vrut să aflăm de la Bogdan Ciudoiu cum s-a simțit la ceas de sărbătoare.

„E foarte tare orice aniversare. Noi am prins câteva, deja este al patrulea an. Când zic noi, mă refer la mine și la Shurubel, că am venit la pachet. Suntem deja de patru ani aici. E a patra oară când sărbătorim în platou. Dar zece este o cifră impresionantă! Dacă stai să te gândești la istoria emisiunii și prin câte momente a trecut… Chiar am avut un material interesant în ediția aniversară, luni, pe 14 iulie 2025, despre cum arăta lumea în 2015. Și ai crede că 10 ani nu sunt atât de mulți, dar de fapt erau atât de multe lucruri diferite când a început proiectul ăsta… În lume, în general!

Proiectul în sine a trecut prin atât de multe schimbări și îmi place să cred că noi, în momentul ăsta, suntem norocoși să ne bucurăm de tot ce au construit oamenii de-a lungul timpului la «Vorbește Lumea». Și când zic asta mă refer în special la echipa din spate, care muncește în fiecare zi foarte multe ore, discută cu invitații, pregătește foarte multe materiale, se iese pe teren și se filmează foarte mult. Cumva, noi în platou suntem cei care trebuie să livreze și să împacheteze foarte frumos munca de foarte multe ore a colegilor noștri. Și cred că asta e grija numărul unu pe care o avem noi, cei din platou, de aici. Dar da, a fost o săptămână foarte distractivă, cu mulți invitați haioși. Relaxant, distractiv și, cumva practic o celebrare a lucrurilor pe care le facem oricum in fiecare zi și pe care suntem norocoși să le facem în fiecare zi”, a spus Bogdan Ciudoiu în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Taxă nouă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală

Ținând cont că el nu se află în cadrul show-ului decât de patru ani, nu de 10 ani, de când emisiunea se vede la TV, l-am întrebat pe prezentatorul de la „Vorbește Lumea” cum s-a schimbat de când a ajuns la PRO TV. Iar el și-a amintit care a fost prima discuție pe care a avut-o cu Andreea Caranda, producătoarea emisiunii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

„Wow! Mi se pare că am crescut atât de mult în perioada asta. Mi se pare că n-am foarte multe lucruri în comun cu Bogdan Ciudoiu care începea proiectul ăsta. Prima numărătoare în cască de la Andreea Caranda, producătoarea noastră, care ne-a avertizat înainte, ne-a spus: «Băi, vedeți»! Noi eram siguri pe noi: «Da, Andreea, nicio problemă, bazează-te pe noi»! «Băi, vedeți că vine ziua de luni»! Nu mai știu ce zi era, 24 august, cred că a fost, 2021. «Vezi că vine ziua de luni și, când o să vă număr în cască, o să aveți un gol în stomac și n-o să puteți să scoateți trei cuvinte». «Hai mă, Andreea, noi am lucrat totuși la radio niște ani, am mai făcut și noi, am mai filmat pe cromă la o televiziune muzicală. Cât de rău poate să fie?».

Recomandări Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”

Când s-a făcut luni, live, și ne-a numărat Andreea… Deci eu nu puteam să uit cuvintele alea pe care mi le-a zis cu o zi înainte… Eu n-am fost în stare să leg trei cuvinte! Deci prima jumătate de oră din prima emisiune încercam doar să-mi dau seama cum să nu stric ceva în platou ăsta. Oamenii ăștia au muncit atât la proiectul ăsta, lumea se uită la «Vorbește Lumea»… Și eu, telespectator «Vorbește Lumea» înainte să ajung să prezint… Și grija mea era să nu stric ceva pe aici. Pe bune, au muncit oamenii, dărâm niște chestii pe aici, mă împiedic de vreun cablu, tai emisia… Deci, de la asta plecând, pe parcurs, ușor-ușor am început să înțeleg despre ce e vorba, care e starea pe care vrem să o aducem telespectatorilor, cine sunt oamenii care se uită la noi, pentru că suntem în contact cu ei prin mesaje…

La un moment dat am ajuns să simt că pot să pun și eu umărul la a construi ceva, nu doar la a nu strica. Da, mi se pare că am crescut foarte mult toți. Și am învățat foarte multe lucruri. Și aici sunt, în primul rând, meritul și răbdarea Andreei Caranda”, a încheiat Bogdan Ciudoiu interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE