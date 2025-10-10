Invitatul din această săptămână al lui Marius Manole este comediantul Bogdan Drăcea, o persoană care se consideră mai puțin sociabilă, chiar dacă la prima vedere nu pare așa.

„Sunt un om foarte anxios. Și nu sunt așa de sociabil cum poate par pe internet. Dacă mă vezi pe stradă, este posibil să mă prinzi într-o stare foarte proastă și nu sunt de treabă. Sunt mai ciudat ca om. Mie nu-mi place să plec în turneu, mi se pare obositor. Îmi place să stau acasă, cu câinii, să mai ies prin oraș… Urăsc vacanțele, urăsc plecările. Dacă ea vrea să plece cu altcineva, eu sunt ok”, spune Bogdan Drăcea în fața lui Marius Manole.

Care ar fi cea mai compromițătoare ipostază în care ar putea fi surprins? „Cel mai probabil… mă gândesc la vreo beție unde m-am făcut de râs. Poze cu mine rupt în gură, abia ținându-mă pe picioare. Pentru că am avut recent o petrecere cu lume bună, unde am băut cu toți, și am plecat într-o stare nu foarte bună. Colega mea, Anisia Gafton, m-a dus acasă. E deja a doua oară când îmi salvează viața la o petrecere”, răspunde comediantul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 30

Recomandări Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Bogdan Drăcea este și președintele Asociației Ramses, pe care a creat-o chiar el: „Motanul meu, Ramses, a murit anul trecut. Și am zis să fac această asociație în memoria lui. Am cheltuit foarte mulți ani cu el, toată viața a fost bolnăvicios. Acum strângem bani, ajutăm animale… Dacă le lași la unul dintre cabinetele noastre, ne ocupăm noi. Avem câteva cabinete veterinare cu care colaborăm. Eu mai am încă doi oameni, pe care îi plătesc din banii mei, care lucrează la asociație. Avem la noi pe site, asociatiaramses.ro, toate variantele de donat”.

Aflați pe 11 octombrie 2025, de la ora 9.00, la Acasă TV, ce studii superioare are Bogdan Drăcea, ce ar face dacă ar fi extraterestru sau ce ar zice dacă și-ar face singur „roast”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE