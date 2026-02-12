Chris Hemsworth și Halle Berry fac echipă în thrillerul „Autostrada crimei”, din 13 februarie în cinematografe. Hemsworth, în rolul unui hoț de bijuterii, și Berry, în rolul unui broker de asigurări, pun la cale un jaf în inima Los Angelesului. În paralel, un detectiv neobosit, jucat de Mark Ruffalo, este pe urmele lor într-o cursă tensionată care promite să țină audiența cu sufletul la gură.

Patru femei și partenerii lor fac schimb de roluri pentru un weekend în filmul românesc „În pielea mea”, din 10 februarie în cinematografe. Totuși, ceea ce începe ca o simplă joacă se transformă treptat în ceva mult mai complicat. Comedia marchează două premiere pentru Vlad Gherman, primul film din viața lui, dar și primul film în care joacă alături de soția lui, Oana Moșneagu.

„From”, sezonul 4, are teaser și dată oficială de lansare. În noul sezon, disponibil din 19 aprilie, cu cât protagoniștii se apropie mai mult de răspunsurile dorite, cu atât căutarea lor devine mai terifiantă. Primele trei sezoane din „From” sunt disponibile pe HBO Max.

Margot Robbie și Jacob Elordi sunt cap de afiș în filmul „La răscruce de vânturi”, din 13 februarie în cinematografe. Drama romantică, o ecranizare îndrăzneață a celebrului roman scris de Emily Brontë, a generat o mulțime de controverse în rândul iubitorilor cărții. Lungmetrajul a fost criticat pentru distribuție, erotismul exagerat și strategia de marketing centrată pe relația intimă dintre actorii din rolurile principale, deși Robbie este căsătorită. Rămâne de văzut dacă filmul va fi suficient de bun pentru a risipi toate aceste nemulțumiri.

Sebastian Stan este de nerecunoscut în prima imagine de pe platourile de filmare ale dramei „Fjord”, regizată de Cristian Mungiu. Filmul, bazat pe o poveste reală, explorează tema imigranților și a diferențelor culturale. Stan joacă un român căsătorit cu o norvegiancă, suspectați de abuz asupra copiilor lor. Serviciile sociale intervin, iar cazul se transformă rapid dintr-o dispută domestică într-un proces național controversat.