De Livia Lixandru,

„Pentru mine, toată această perioadă a fost o experiență nouă. Am văzut ce înseamnă procesul de creație a unei piese și am văzut, în același timp, cum este să filmezi un clip. Am stat în studio aproximativ 2 luni, încercând mai multe variante până să ajungem la , care îmi place foarte mult și sper să vă placă și vouă.

A fost o muncă intensă și colectivă și vreau să le mulțumesc celor implicați, începând cu Universal Music Romania, Mediapro Music și Hahaha Production, care s-a ocupat de producție, și tuturor celor care au contribuit la realizarea piesei, a coregrafiei, a clipului, toate aceste lucruri care formează un act artistic și care împreună transmit același mesaj”, spune Bogdan.

În luna decembrie, Bogdan a filmat și videoclipul piesei, timp de o zi. Conceptul acestuia aduce în prim plan, în regia lui Silviu Mindroc, relația dintre cei doi protagoniști printr-un moment de dans contemporan, o altă noutate pentru artist.

„Deși am făcut în copilărie dans sportiv de performanță, este prima dată când abordez stilul contemporan. Împreună cu coregraful Cristian Miron și cu Denisa Harabagiu, partenera mea din videoclip, am repetat timp de 5 zile coregrafia creată special pentru această filmare”, povestește Bogdan.

Cea mai mare provocare a fost creată de momentele de ploaie artificială dintr-un studio, pentru anumite părți de coregrafie.

Recomandări „Vizionarul” care vindea certificate de revoluționar, încă de pe 22 decembrie. Cine a fost primul cumpărător

„Deși apa era caldă, între duble dura ceva să ne uscăm și mai ales… să ne încălzim, temperatura camerei nefiind așa prietenoasă, mai ales dacă erai ud până la piele. Și, într-adevăr, nu e tocmai ușor să dansezi pe o podea udă. Însă sunt încântat de ce a ieșit și mă bucur că am abordat un stil muzical și un concept video diferite de tot ceea ce am făcut până acum”, spune Bogdan.

Ce a făcut Bogdan Ioan după ce a câștigat Vocea României

După ce a devenit „Vocea României”, în echipa lui Smiley, așa cum a promis tuturor celor care l-au votat și l-au susținut, Bogdan Ioan și-a urmat pasiunea pentru muzică.

După mai multe proiecte, printre care lansarea unui cover a capella și a unui clip după piesa „Blood On The Dance Floor”, mai multe evenimente private și concertul susținut pe 25 iunie 2019, „Michael Jackson Tribute Show”, Bogdan a lucrat și la primul său proiect pentru o piesă originală, adăugând că acesta este doar începutul pentru el și că „după această experiență pot spune că îmi place foarte mult să filmez și îmi doresc să scot cât mai multe piese pe viitor. Este abia începutul, iar călătoria este una lungă”.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX: Ziarul Libertatea celebrează 30 de ani sub acest nume. Octavian Andronic explică de ce istoria este una mai lungă

Aproape o jumătate de milion de copii români sub 14 ani cresc în afara României, în UE. Diaspora a trimis acasă în 2018 echivalentul bugetului Apărării!

Realitatea de dincolo de controversa în jurul legii inițiate de USR. Am fost într-un centru unde 16 tineri se luptă, oră de oră, să scape de dependența de droguri

GSP.RO FOTO Bianca Drăgușanu, apariție-surpriză la meciul Stelelor Lumii! Decolteu amețitor în compania lui Roberto Carlos și Ronaldinho