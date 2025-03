Deși, inițial, a urmat cursurile Facultății de Construcții, în 1993, Bogdan Talașman a decis să își urmeze pasiunea pentru artă și s-a înscris la Academia de Teatru și Film, pe care a absolvit-o în 1997. În prezent, Bogdan este actor al Teatrului Mic din Bucureşti.

Cunoscut publicului larg pentru rolurile sale din serialele difuzate de Antena 1, Bogdan Talaşman a făcut parte din distribuția producției „Adela”, unde l-a interpretat pe Dorin Drăghici, iar în serialul „Lia – Soția soțului meu” l-a adus la viață pe Tică, mâna dreaptă și mecanicul de încredere al personajului principal, Petru (Ștefan Floroaica).

Ce rol va avea Bogdan Talașman

În serialul semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production pentru Antena 1, „Iubire cu parfum de lavandă”, care poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20.30, Bogdan Talașman îi va da viață personajului Sandu, despre care mărturisește:

„Este o brută, care nu e de acord cu nimeni și cu nimic, niciodată. Nu e nimic de plăcut la el, nimic de salvat”. Totodată, actorul recunoaște că acest rol este total diferit de personajele pe care le-a interpretat în trecut, dar a acceptat provocarea cu brațele deschise: „Am încercat, sper că am și reușit, să nu semene cu niciun rol pe care l-am făcut până acum! Niciun zâmbet, nicio emoție, niciun fel de empatie! Da, este o provocare pentru mine! Una venită, așa, ca un cadou frumos!”.

Recomandări România are dosar la Procuratura Generală din Moscova pentru „acţiuni ostile faţă de Federaţia Rusă”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Bogdan Talașman va putea fi urmărit în fiecare vineri, de la 20.30, în serialul original „Iubire cu parfum de lavandă”. Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dan Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Mihai Smarandache, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu, Dima Trofim, Ioana Abur, Valeriu Ilisie și Doinița Oancea.

Și Maia Morgenstern joacă în „Iubire cu parfum de lavandă”

Maia Morgenstern nu este la prima colaborare cu Ruxandra Ion, aceasta jucând și ȋn „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Fructul oprit” sau „Sacrificiul”. „Cu drag am primit propunea de a juca în serialul «Iubire cu parfum de lavandă». Sincer, știam serialul, despre poveste, despre echipă. Știam cum se lucrează, am înțeles cum sunt încurajate atât creativitatea, cât și, în egală măsură, rigoarea, precizia, profesionalismul. De aceea, am primit cu mare bucurie, ca pe o surpriză plăcută, invitația producătorilor de a face parte din «echipă».

Recomandări Fost comandant NATO: „Rusia ar putea ataca Europa în următorii doi ani”. Ce spune despre România și despre Călin Georgescu

Actori minunați, personalități puternice, pe cât de diferiți, pe atât de talentați, carismatici. Un scenariu surprinzător, pe alocuri tulburător, dramatic. Alteori, cu accente comice. Dar mereu sincer, adevărat. Un scenariu ce pune în discuție, cu mult curaj, subiecte sensibile, dureroase, teme actuale ale societății noastre.

Ei bine, această poveste, serialul nostru, «Iubire cu parfum de lavandă», este o cronică sinceră și sensibilă, un martor emoționat și emoționant al vremurilor pe care le trăim. Știm cu toții că nu-i ușor. Cu atât mai mult, doresc să vă spun cât de fericită sunt să fiu aici, să fac parte din această frumoasă aventură!”, dezvăluie marea actriţă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News