Brigitte Bardot a murit la 91 de ani, pe 28 decembrie. A fost cunoscută pentru cariera sa strălucitoare de actriță, model și cântăreață. Totuși, un aspect al vieții sale a rămas întotdeauna controversat: maternitatea.

Brigitte Bardot a devenit mama lui Nicolas-Jacques Charrier în 1960, însă relația lor a fost una dificilă. Bardot și-a exprimat în mod deschis lipsa de dorință de a deveni mamă. În memoriile sale din anii 90, „Initiales B.B.”, ea a scris: „Nu sunt făcută să fiu mamă. Nu sunt suficient de adultă – știu că este oribil să admit asta, dar nu sunt suficient de adultă să am grijă de un copil”.

Cu toate acestea, Nicolas-Jacques Charrier s-a născut pe 11 ianuarie 1960, într-un apartament din Paris, pe care Bardot și soțul ei de atunci, Jacques Charrier, îl împărțeau.

Nicolas-Jacques Charrier nu s-a născut la spital

Nicolas-Jacques Charrier a fost adus pe lume acasă, într-un apartament din Paris. Potrivit unui anunț din The New York Times, aceasta a fost o naștere neașteptată pentru cuplu, dar Bardot a descris sarcina într-un mod dur în memoriile sale.

„Mă uitam la burta mea plată, subțire, în oglindă, ca la un prieten drag pe care urma să-l închid într-un sicriu”, a scris ea. După divorțul celor doi în 1962, Nicolas a fost crescut de bunicii paterni. Bardot a explicat dificultățile sale într-un interviu: „Nu l-am crescut pe Nicolas pentru că aveam nevoie de sprijin, de rădăcini. Nu puteam fi rădăcinile lui Nicolas pentru că eram complet dezrădăcinată, dezechilibrată, pierdută în această lume nebună”.

Înaintea publicării memoriilor „Initiales B.B.” în 1997, Nicolas și Jacques Charrier au încercat să cenzureze secțiunile care discutau despre ei. Ei nu au reușit să oprească publicarea, iar capitolele în care Bardot îl numea pe Nicolas „obiectul nenorocirii mele” au devenit cele mai discutate. Bardot a dezvăluit detalii despre două avorturi, unul aproape fatal, și despre o tentativă de suicid, pe fondul conflictelor cu Charrier, care i-a interzis să continue cariera de actriță în timpul sarcinii.

În urma publicării memoriilor, Jacques Charrier și Nicolas au dat-o în judecată pentru invadarea intimității. Bardot a fost obligată să plătească aproximativ 40.000 de dolari amendă de către o instanță din Paris. În același an, Jacques Charrier a publicat propria sa carte, „My Response to Brigitte Bardot”, în care și-a prezentat versiunea relației lor. El a susținut, conform The Telegraph: „Dând versiunea mea a faptelor, îi fac un mare favor. Într-un fel, o reabilitez. Realitatea iubirii ei pentru Nicolas, confirmată de scrisorile pe care le-am păstrat, este mult mai în favoarea ei decât ororile pe care le-a scris”.

Legătura fragilă dintre Bardot și Nicolas

În ciuda trecutului tumultuos, Bardot și Nicolas au menținut un oarecare contact. În 1992, Bardot s-a căsătorit cu Bernard dOrmale în Norvegia, aproape de locul unde Nicolas și familia sa locuiau. DOrmale a povestit pentru People: „Două săptămâni după ce ne-am cunoscut, Brigitte l-a sunat pe Nicolas pentru că voia să mă cunoască, și am fost de acord să mergem să-l vedem în Norvegia. Chiar înainte să plecăm, ea a spus: De ce nu ne căsătorim cât suntem acolo? Așa că am făcut-o. Dar discret. Nu sunt un om al reflectoarelor. Doar prietenii apropiați au știut“~”.

Într-un interviu publicat de revista Paris Match în iunie 2024, Bardot a explicat de ce nu vorbea despre fiul său în public. Ea a menționat că i-a promis lui Nicolas că nu va mai vorbi despre el în interviuri, conform Le Pointe. Pe lângă Nicolas, Brigitte Bardot a fost bunică și străbunică.