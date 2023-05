„Am stat acolo pentru că ei mă tot amânau de la o săptămâna la alta şi tot nu mi-au terminat handoverul. Între timp am stat la un hotel, apoi la un alt hotel, iar acum mi-am închiriat pe termen mai lung pentru că am văzut că sunt foarte mincinoşi şi mă tot amână. Targetul meu nu era să-mi iau casa neapărat. Targetul meu era să o mut pe fata mea, să o înscriu la şcoală acolo. Ea a dat deja nişte examene, care nu seamănă deloc cu examenele din România, dar le-a trecut cu brio.

Am înscris-o la două şcoli, o şcoală gen şi una british. Şcolile gen sunt nişte şcoli tot pe curriculum britanic, dar urmăresc tehnologie robotică şi au foarte mult sport. Mie mi-a plăcut, este şi aproape de cartierul în care am cumpărat casa, pe care încă nu am primit-o (n.red. – râde). Dar nu mai avea rost să stau, pentru că familia mea este în România, afacerile la fel. Eu mai mult pentru copilul meu am făcut pasul acesta”, a declarat Brigitte pentru Fanatik.

Brigitte a dezvăluit și care a fost motivul pentru care a luat o așa decizie importantă pentru familia ei.

„Faptul că am şi avut o experienţă negativă vizavi de şcolile din România. Chiar am urmărit ştirile şi de acolo din Dubai şi am văzut că s-au închis nişte şcoli din cauza drogurilor şi anturajelor.

Eu am trecut printr-o experienţă negativă cu fiul meu, care a gustat din toate astea, fiind la una dintre şcolile renumite din Capitală, la «Goethe». Pe Sara am decis s-o mut de la această şcoală la sfârşitul clasei a VIII-a, dar asta nu înseamnă că am înlăturat alcoolul sau anturajul.

Nu poţi să ţii copilul închis în casă, trebuie să-i dea libertate cât de cât. Aici în România se găseşte alcool peste tot, se găsesc droguri în toate parcurile. La 14, 15 ani situaţia e scăpată de sub control ca şi părinte pentru copilul tău, mai ales dacă este un copil care are un anume anturaj sau care provine dintr-o familie mai bine văzută.

Atrage anturaje care nu sunt foarte bune, aici în România. Eu am decis că trebuie că trebuie să fac o schimbare şi am făcut mai multe eforturi care nu au fost deloc uşoare pentru mine din toate punctele de vedere”, a mai spus vedeta.

Brigitte va mai petrece o perioadă în România

Pentru că noua locuință nu este gata, Brigitte va mai sta o perioadă în România. „Încă nu ştiu, până mi se finalizează procedura cu casa. Eu sper să se termine curând pentru că am şi plătit cam tot ce ţine de amenajări interioare, gresia, faianţa, podelele. Acolo ei pun gresie pe jos şi m-am îmbolnăvit de vreo două ori, nu poţi să stai deloc fără clima pornită, se răceşte foarte tare gresia aia şi nu e ok pentru mine. Şi atunci am ales să o schimb, schimb mobila de bucătărie. Ei mi-au spus că pe 15 martie îmi dau casa şi mă sună toţi furnizorii”, a încheiat Brigitte.

În primul rând, nu o să mă mut definitiv. Noi avem aici, în ţară, afaceri. Nu ştiu încă. Probabil vom deschide ceva şi acolo sau vom face corespondent a ceea ce avem aici deja. Eu am făcut un curs de design interior şi mai vreau să fac şi altele pentru că îmi place. N-am venit cu un proiect de a câştiga bani acolo, am venit cu gândul de a o muta pe Sara şi de a avea o viaţă echilibrată acolo”.

