În prezent, Brigitte este căsătorită cu Florin Pastramă și par a avea o căsnicie așa cum și-au dorit. Cei doi s-au îndrăgostit la „Ferma”, show difuzat de Pro Tv.

„Acum am ajuns să nu mă mai interesează părerea altora și este mult mai bine. Vreau să mă rup de orice înseamnă judecata oamenilor din jurul meu și să am grijă de familia mea, de fiica mea, Sara, să aibă un viitor bun în viață, să fie înconjurată de oameni buni lângă ea, să nu o ia pe drumuri greșite, cum ar fi să consume alcool, droguri sau cine mai știe ce.

Am ales să renunț la România pentru Dubai, o țară unde femeile sunt respectate foarte mult, nu ca la noi. Regret acum ce am făcut în trecut cu fiul meu Robi că l-am neglijat pentru că după am avut mari probleme cu el.

Când eram măritată cu Ilie eu plecam în alte țări și îl neglijam pe Robi, iar asta a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Pot să zic că eu l-am păzit pe Ilie în loc să îmi păzesc copilul.

De exemplu, atunci când eram măritată cu Ilie, țin minte că am plecat două săptămâni cu el în Cuba de teamă să nu plece cu o altă femeie pentru că Ilie era foarte curvar. Chiar dacă noi eram căsătoriți el mai umbla și cu alte femei”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Click!

„Am realizat că singurul lucru care ne rămâne sunt copiii. Atunci când eram măritată cu Ilie eram o femeie frustrată pentru că eram înșelată. Îmi făceam foarte multe intervenții estetice pentru că eu eram în concurență cu alte femei.

M-am operat de multe ori pentru că eram înșelată. Atunci când eram cu Ilie nu aveam liniștea pe care o am astăzi. Nu regret mariajul cu el pentru că nu eram cine eram astăzi, însă regret că nu i-am arătat lui Ilie calea cea dreaptă în viață”.

