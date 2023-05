De aproape jumătate de an, Brigitte Pastramă a renunțat la România și s-a mutat în Dubai. Vedeta a făcut acest pas pentru a le oferi copiilor ei un viitor mai bun. Bruneta s-a întors în țară și a avut parte de o întâmplare ce a scos-o din minți.

„Dragii mei, asta (n.r.: mașina pe platformă) e de la drumurile din București. Am ajuns din nou cu mașina pe platformă, pur și simplu mi-a explodat cauciucul. Asta e că avem drumuri, (…), că cine s-o mai întoarce în că****l ăsta de București.

Ajung la Dubai, și mașina mi-o duc. Băi frate, conduc de două zile și deja am făcut explozie la cauciuc și nici măcar nu m-am apropiat de bordură, de la drumurile de că**t fără parcări și fără nimic. Bucureștiul…

Ce gropi sunt pe drumuri frate! Și la sărăcia aia unde este 15 milioane salariu în Dubai nu au drumuri de astea, nu s-ar întâmpla așa ceva niciodată. Nu am pățit-o cinci luni și aici am trei zile deja și am făcut explozie la cauciuc”, a spus Brigitte Pastramă.

Adevărul despre plecarea în Dubai

Vedeta dezvăluie că viaţa în Dubai a schimbat-o enorm şi nu e nici pe departe doar ce se vede în pozele de pe Instagram ale celor care îşi fac vacanţele pe tărâmul milionarilor. Brigitte a explicat de ce nu s-a mutat încă în noua casă.

„Am stat acolo pentru că ei mă tot amânau de la o săptămâna la alta şi tot nu mi-au terminat handoverul. Între timp am stat la un hotel, apoi la un alt hotel, iar acum mi-am închiriat pe termen mai lung pentru că am văzut că sunt foarte mincinoşi şi mă tot amână. Targetul meu nu era să-mi iau casa neapărat.

Targetul meu era să o mut pe fata mea, să o înscriu la şcoală acolo. Ea a dat deja nişte examene, care nu seamănă deloc cu examenele din România, dar le-a trecut cu brio. Am înscris-o la două şcoli, o şcoală gen şi una british.

Şcolile gen sunt nişte şcoli tot pe curriculum britanic, dar urmăresc tehnologie robotică şi au foarte mult sport.

Mie mi-a plăcut, este şi aproape de cartierul în care am cumpărat casa, pe care încă nu am primit-o (n.red. – râde). Dar nu mai avea rost să stau, pentru că familia mea este în România, afacerile la fel. Eu mai mult pentru copilul meu am făcut pasul acesta”, a declarat Brigitte pentru Fanatik.

