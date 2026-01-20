Brooklyn Beckham a lansat un atac fără precedent la adresa părinților săi, David și Victoria Beckham, rupând tăcerea asupra conflictului care mocnește de ani în celebra familie. Fiul cel mare al cuplului, în vârstă de 26 de ani, a publicat luni seară pe Instagram un mesaj de șase pagini, în care îi acuză pe părinții săi de control, umilință publică, tentative de a-i distruge căsnicia și de faptul că i-au provocat o anxietate severă.

Brooklyn spune clar că nu își dorește o împăcare cu familia și că, pentru prima dată în viața lui, a ales să se apere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Declarația lui Brooklyn Beckham

„Am fost tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste lucruri private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar o parte dintre minciunile care au fost tipărite.

Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, ci pentru prima dată în viața mea mă apăr. Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră.

Postările performative din social media, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o constantă a vieții în care m-am născut.

Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală”.

„Părinții mei au încercat constant să-mi distrugă relația”

Brooklyn susține că ruptura din familie a început încă din perioada nunții sale cu actrița și moștenitoarea Nicola Peltz, în aprilie 2022.

„Părinții mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relația încă de dinainte de nuntă, iar acest lucru nu s-a oprit niciodată. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși ea era extrem de entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să caute urgent o altă rochie”.

Brooklyn a mai dezvăluit că, înainte de nuntă, ar fi fost supus unor presiuni șocante: „Cu câteva săptămâni înainte de ziua noastră cea mare, părinții mei m-au presat în mod repetat și au încercat să mă mituiască pentru a semna cedarea drepturilor asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii.

Erau hotărâți să semnez înainte de nuntă, pentru ca termenii înțelegerii să intre în vigoare. Refuzul meu le-a afectat câștigurile financiare și, de atunci, nu m-au mai tratat niciodată la fel”.

Acuzații grave la adresa Victoriei Beckham

Brooklyn o acuză direct pe mama sa că l-ar fi umilit și rănit profund în perioada nunții: „În timpul organizării nunții, mama mea a ajuns până la a mă numi «malefic» pentru că Nicola și cu mine am ales să o includem pe bunica mea Sandra și pe bunica Nicolei la masa noastră, pentru că amândouă erau singure. Ambii noștri părinți aveau mese proprii, la fel de apropiate de a noastră.

În noaptea de dinaintea nunții, membri ai familiei mele mi-au spus că Nicola «nu este de sânge» și «nu este familie»”.

Momentul dansului care l-a făcut să-și reînnoiască jurămintele

Unul dintre cele mai dureroase episoade povestite de Brooklyn este legat de dansul mirilor, pe care susține că mama sa l-ar fi „confiscat”:

„În fața celor 500 de invitați de la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să danseze cu mine. A dansat extrem de nepotrivit cu mine, în fața tuturor.

Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în viața mea”.

Din acest motiv, Brooklyn și Nicola au decis să își reînnoiască jurămintele anul trecut, fără familia lui prezentă.

Absența de la aniversarea de 50 de ani a lui David Beckham

Brooklyn a explicat și de ce el și Nicola au lipsit de la aniversarea de 50 de ani a tatălui său: „Soția mea a fost constant lipsită de respect de familia mea, indiferent cât de mult am încercat să fim uniți. Mama mea a invitat în mod repetat femei din trecutul meu în viețile noastre, în mod clar pentru a ne face inconfortabili pe amândoi.

În ciuda acestui lucru, am călătorit la Londra pentru ziua tatălui meu și am fost respinși timp de o săptămână, așteptând în camera de hotel și încercând să petrecem timp de calitate cu el. A refuzat toate încercările noastre, cu excepția cazului în care era vorba de marea petrecere, cu sute de invitați și camere peste tot.

Când în cele din urmă a acceptat să mă vadă, a pus condiția ca Nicola să nu fie invitată. A fost o palmă peste față”.

Brooklyn Beckham ar fi suferit de anxietate din cauza părinților

Mesajul lui Brooklyn se încheie cu unele dintre cele mai dure acuzații:

„Familia mea pune mai presus de orice promovarea publică și contractele de imagine. Brand-ul Beckham vine pe primul loc.

«Iubirea» familiei este decisă de cât postezi pe social media sau de cât de repede lași totul baltă pentru a apărea într-o fotografie de familie, chiar dacă asta îți afectează obligațiile profesionale.

Narațiunea că soția mea mă controlează este complet inversă. Am fost controlat de părinții mei aproape toată viața. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și liniște.

Soția mea și cu mine nu ne dorim o viață modelată de imagine, presă sau manipulare. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie”.

Reacția familiei Beckham

Publicația Daily Mail a contactat familia Beckham pentru un punct de vedere, însă până în prezent nu a fost oferit un răspuns oficial. Surse apropiate familiei susțin că relațiile s-au deteriorat atât de mult încât, la un moment dat, Brooklyn le-ar fi cerut părinților să comunice cu el doar prin avocați.

În ciuda rupturii cu părinții și frații săi, Brooklyn ar menține în continuare legătura cu ambii bunici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE