Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, 2024. Omul de afaceri avea 60 de ani și a murit într-un restaurant din Bran. Echipajele de salvare sosite la fața locului au încercat fără succes să-l resusciteze câteva zeci de minute.

Cu doar patru zile înainte, omul de afaceri înregistrase un podcast cu Bursucu, Adrian Cristea pe numele real, care avea să fie difuzat chiar în ziua în care acesta s-a stins din viață. Aflând vestea cutremurătoare, prezentatorul a decis să amâne difuzarea. Sunat de Honorius Prigoană, Bursucu a difuzat până la urmă episodul de podcast, având acceptul familiei.

Ce a vorbit Bursucu cu Honorius Prigoană

„Sunt chiar ultimul om care a vorbit cu el prin mesaje. Eu împreună cu Silvius și cu Honorius avem toți același mesaj pe telefon, mesaj pe care i l-am dat eu și el l-a redirecționat. Eu, prima oară, nu am crezut când am fost sunat, pentru că eu vorbisem cu el cu fix 10 minute înainte, prin mesaje”, a povestit Bursucu pentru Click.

Și a continuat dezvăluind ce discuție a avut cu Honorius după ce Silviu Prigoană a murit. „Am zis că e fake-news, dar când l-am sunat și am văzut că nu răspunde atunci m-am panicat. Am intrat pe Google și am văzut nebunia și am luat decizia de a nu da episodul.

Recomandări Horia Teodorescu, șeful CJ Tulcea, partener și gazdă. Firma care a câștigat un contract de zeci de milioane de euro pentru refacerea portului și-a mutat sediul în apartamentul acestuia

Și asta din respect pentru copii, m-am pus în postura lor. Pur și simplu, m-am gândit că nu mi se părea ok, mie dacă mi s-ar fi întâmplat așa ceva. Dar Honorius m-a sunat și mi-a dat acordul să dau episodul, el a spus să-l dau, că Silviu se simțise foarte bine la mine la podcast, atunci m-am relaxat și i-am dat drumul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Da, s-a întâmplat, a fost momentul… Nu mi-aș fi dorit să se întâmple! Din păcate, eu am pierdut un prieten exact atunci când l-am cunoscut, am câștigat un prieten și l-am pierdut în patru zile! Era o altfel de relație! Așa a fost să fie! Mulți au zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, că a făcut vizualizări, dar făcea oricum. Nu, nu mi-aș mai dori să se repete niciodată treaba asta! E ceva îngrozitor!”.

Silviu Prigoană, dezvăluiri despre înmormântare înainte să se stingă

Cu puțin timp înainte de a se stinge fulgerător din viață la vârsta de 60 de ani, Silviu Prigoană a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare despre perspectiva sa asupra morții și despre ultimele dorințe. Omul de afaceri spunea deschis că se simțea pregătit pentru final și că își dorea să fie incinerat, nu înmormântat. Prigoană mărturisea că avusese deja o discuție cu fiul său despre acest subiect, oferindu-i detalii precise despre cum și-ar dori să arate ceremonia.

Recomandări Acord istoric: Uniunea Europeană îi propune lui Trump tarife „zero” la toate produsele industriale. „În caz contrar, vom răspunde prin contramăsuri”

Într-o discuție, Silviu Prigoană l-a surprins pe Bursucu cu sinceritatea sa, mărturisind că deține un loc de veci de peste 30 de ani, dar că nu și-ar dori să fie înhumat.

Bursucu: Sunteți pregătit pentru ceea ce urmează?

Silviu Prigoană: Să mor eu?

Bursucu: Da.

Silviu Prigoană: Dar normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit. Sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei. Eu la doi. Și după mine următorii, e treaba lor.

Bursucu: V-ați cumpărat loc de veci?

Silviu Prigoană: Păi, da. Până atunci, eu tot vorbesc cu fiul meu. Vreau să mă incinereze, frate. Mi-e frică… Că o să mă usuc acolo în coșciug, o să dea cineva peste 50-100 ani să mă vadă cât sunt de frumos și de uscat. Și o să mă plimbe de moaște, să mă pupe ăștia prin țară.

Bursucu: Adică să plimbe urna.

Silviu Prigoană: Da, așa plimbă urna.

Bursucu: Dacă v-ați luat așa un gând să vă incinerați, v-ați gândit să vă arunce și în mare?

Silviu Prigoană: Nu în mare. Lângă tata, acolo sus. Că mă pune și pe mine în colțul de sus, la supraveghetori.

Istorii electorale În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară de doar 120.000 de locuitori organizează alegeri pe o suprafață de 3,5 milioane de kilometri pătrați din oceanul Pacific? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News