Cabral nu poate ține pasul cu fiica lui, în vârstă de un an și jumătate. „Caut metode să obosesc dragonul ăsta mic”

De Denisa Macovei,

După ce au încercat tot felul de activități pentru ca Namiko să-și consume energia, căzând într-un final lați, Andreea și Cabral Ibacka au decis că este momentul să-i cumpere fiicei sale o trambulină, pe care să o amenajeze în curte și unde să o lase toată ziua.

„Efectiv nu mai știm ce să facem cu minigăina, cred că am luat de la maternitate modelul greșit. Asta se încarcă de la soare, de la vânt, de la lumină, de la…nu știu, frate, de la Dumnezeu se încarcă, că nu e obosită niciodată”, a spus amuzat Cabral, mărturisind că nu mai știe ce să facă pentru că Namiko nu obosește niciodată. „Am încercat de două ori s-o arunc peste gard, poate scap…dar prima data s-a prins de margine și n-a mai dat drumul, iar a doua oară m-a prins mumă-sa și am lăsat-o baltă”.