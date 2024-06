Cine a fost a doua pereche de nași la nunta Roxanei Hulpe. El apare mereu la Pro TV, însă soția preferă să păstreze discreția

În weekend, Roxana Hulpe, cunoscuta știristă de la Pro TV, s-a căsătorit religios după ce, în urmă cu doi ani, a spus DA în fața ofițerului de stare civilă. Ceremonia religioasă, plină de emoție și eleganță, a avut loc recent, iar Roxana Hulpe a fost condusă la altar de tatăl ei, vizibil emoționat. „Oamenii văd emoțiile miresei. Eu văd emoțiile tatălui. Care este efectiv sufocat”, a scris Cabral pe Instagram.

La eveniment, Cabral și soția lui, Andreea Ibacka, au avut un rol foarte important. Au fost nași la nunta Roxanei Hulpe, ei au fost cei care au stat în dreapta mirelui Bogdan Rădulescu, manager al festivalului Untold și Neversea.

„De acum înainte suntem familie! Casă pe piatră, Roxana Hulpe și Bogdan Rădulescu! Am avut o frumoasă nuntă, cu tematica circus! Cât despre rochia de naşă (am foarte multe mesaje în inbox pe tema ei şi vă mulțumesc), e de la Mmarquise. Şi am purtat-o până dimineață, a fost ideală şi pentru dans. Genială şi ideea finilor de a pregăti balerini pentru toate doamnele ce au avut nevoie”, a transmis Andreea Ibacka în mediul online, după nunta de sâmbătă.

Recomandări Steagul Federației Ruse, arborat în multe localități din Bulgaria. Localnic: „Ne-au invadat în ultimii ani”. Sute de mii de ruși au cumpărat proprietăți în țara vecină

Cosmin Stan, naș la nunta Roxanei Hulpe

Nu doar Cabral și Andreea Ibacka au fost nași la nunta Roxanei Hulpe cu Bogdan Rădulescu, ci și colegul ei de știri de la Pro TV, Cosmin Stan. El și soția lui, Oana, au stat în stânga miresei, în biserică. „Să fie cu fericire, cu iubire, cu încredere, respect și răbdare! Să fie cu magie și cu relaxare! Vă mulțumim și vă iubim, Roxana Hulpe și Bogdan Rădulescu!❤️❤️❤️”, a transmis el.

În timp ce Cosmin Stan apare aproape zilnic pe micul ecran, la Știrile Pro TV, soția Oana e mai discretă. Cu toate acestea, la nunta Roxanei Hulpe, ea a atras atenția. Îmbrăcată într-o rochie roșie, lungă, nașa a oferit o lecție de eleganță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Ceremonia religioasă a fost oficiată și de tatăl Roxanei Hulpe

Ceremonia religioasă a Roxanei Hulpe cu Bogdan Rădulescu a fost oficiată de mai mulți preoți, printre care un prieten de familie, Ionuț, fost coleg de liceu al Roxanei, și tatăl vedetei, care este și preot. De altfel, tatăl ei este cel care a botezat-o atât pe Roxana, cât și pe fiica acesteia, Zora.

Recomandări Câteva principii pentru investiții eficiente. Cum investești inteligent la bursă

Petrecerea a avut loc la Gilău, într-o sală de ceremonii rotundă, inspirată de cupola unui circ. Tema circului a fost evidentă de la început, nuntașii fiind întâmpinați la intrare de un elefant. Printre invitați s-au numărat personalități precum Andreea Esca, Amalia Enache, Cabral, Cătălin Măruță, chef Adi Hădean și afaceristul Dragoș Anastasiu, cunoscut din Arena Leilor.

„Facem cununia religioasă și petrecerea. Abia aștept! Petrecerea este cu tematică circ, nu am ales-o eu, deși mie îmi place circul. Soțul e cu circul, el se mută cu circul peste tot, și a zis să poposim un pic și în viața personală. Petrecerea va avea loc într-un restaurant, care este în formă de circ, cupolă, e pe rotund, iar decorurile și toate cele vor fi de circ, cu tematică circ. Chiar acum mi-a zis Bogdan (n.r. – soțul ei) că vom avea un elefant uriaș la intrare”, spunea Roxana Hulpe înainte de eveniment.

Urmărește-ne pe Google News