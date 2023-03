Aflat în toiul filmărilor pentru începerea noului sezon „Ce spun românii”, care va avea premiera pe 6 martie, Cabral a dezvăluit cum a fost perioada de pauză pentru el și cum este să lucreze cu mii de familii pentru show-ul său de la Pro TV.

Cabral: „Cumva, știam din start cât o să intru în pauză”

„Nu putem să reprogramăm toate lucrurile așa cum vrem noi, ci trebuie să le programăm și în funcție de echipă, în funcție de studio, în funcție de ce avem pe post și atunci, cumva, știam din start cât o să intru în pauză. Numai că nu s-a întâmplat niciodată în 25 de ani în muncă”, a explicat Cabral, conform protv.ro.

„Nu poți face emisiunea dacă nu ești atent la oameni. (…) Cel mai amuzant e când în familie apar certuri, pentru că răspunde unul sau o doamnă prost”, a mai adăugat despre momentele petrecute la filmările pentru „Ce spun românii”.

Nu doar despre familiile pe care le are invitat în emisiune Cabral a povestit, ci și despre propria lui familie. Atunci, prezentatorul a făcut dezvăluiri despre Inoke, fiica lui și a Luanei Ibacka. „Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis.

A fost așa o chestie foarte ciudata, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: «Mai, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani». Ok las-o așa și după aia îmi scrie: «Nu-mi mai trimite, doar am salariu»”, a povestit Cabral uimit de gestul lui Inoke.

Fata cea mare a lui Cabral muncește de la 20 de ani

Într-un interviu pentru Libertatea, Cabral a făcut dezvăluiri despre fiica lui cea mare. Inoke are 20 de ani și deja are un job. „Ino e bine, tocmai a făcut 20 de ani. Are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult. Cu pitica se înțelege incredibil de bine, Namiko e topită după ea. Și invers, desigur”, a explicat prezentatorul.

În urmă cu ceva timp, s-a aflat că între Cabral și fiica lui cea mare nu mai era o relație strânsă. Tânăra a fost extrem de supărata pe tatăl ei, din motive personale, și nu a mai dorit să vorbească cu acesta. Cabral declara la acea vreme că fiica sa este supărată pe el și că nu mai comunică.

„Sunt pe lista neagră aici, la fata cea mare, că e supărată pe mine și nu comunicăm. Așa sunteți voi când sunteți… Are 18 ani, face 19. Nu sunt popular, nu sunt ce trebuie la casa omului. Da, știe, a aflat că Andreea Ibacka este însărcinată. O să aflăm dacă are vreo reacție. E perioada aceea dificilă în viață…”, a declarat Cabral în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, acum mai bine de un an de zile.

Inoke e fiica lui Cabral din relația cu Luana Ibacka. Prezentatorul e căsătorit acum cu Andreea Ibacka, actriță, alături de care are doi copii, o fetiță, pe Namiko, și un băiețel, pe Tiago.

