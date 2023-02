Din 6 martie, Cabral se întoarce cu familii noi, ediții speciale și o mulțime de întrebări surprinzătoare la „Ce spun românii”. Emisiunea va fi difuzată în fiecare zi, de la ora 18:00, pe PRO TV și VOYO.

Au reînceput filmările pentru show-ul „Ce spun românii”. După o scurtă vacanță, timp în care telespectatorii PRO TV s-au bucurat de show-ul „Batem palma?”, prezentat de Cosmin Seleși, Cabral s-a întors pregătit să cunoască noi familii simpatice dornice să răspundă la tot felul de întrebări nebune.

„Iată că după o pauză de câteva luni ne întoarcem, la aceeași oră, cu același Ce Spun Românii. Ne-a prins bine pauza, revenim cu mai multă energie, cu familii și mai simpatice, cu întrebări… și mai nebune. Dar nu numai. Când am intrat în pauză, ne-a luat prin surprindere faptul că cei de-acasă au făcut un frumos tărăboi. Nu ne așteptam la așa manifestare de dragoste, la atâtea complimente și solicitări de a reveni pe sticlă. Ne onorează și ne responsabilizează enorm cele scrise de oameni în perioada asta și, mai presus de toate, ne fac să revenim la 18:00 cu sentimentul că munca noastră este apreciată. Sper să fie bine, suntem gata să aflăm cu toții, cu zâmbetul pe buze, ce spun românii…”, a declarat Cabral.

Din 2015 și până acum, peste 1900 de echipe au jucat în emisiunea „Ce spun românii”. 102 familii au ajuns în finală, iar 58 dintre ele au câștigat marele premiu în valoare de 20.000 de lei. De-a lungul celor 8 ani, Cabral a adresat peste 18.000 de întrebări, dintr-un total de 35.400 de întrebări testate în sondajele echipei de producție. Răspunsurile au generat premii în valoare totală de aproape 1.5 milioane de euro. Cele 1701 ediții au fost filmate în 453 de zile și au cumulat peste 4.500 de ore de material video brut.

Ce se întâmplă cu emisiunea lui Cosmin Seleși

La finalul celor 60 de ediții de succes, primul sezon „Batem Palma?” se va încheia săptămâna viitoare când calculatorul îi va alege pe ultimii concurenți care se vor lua la întrecere cu norocul și vor elimina cutiile aflate în joc, cu dorința de a câștiga premiul cel mare de 100.000 lei. Show-ul se va întoarce pe micile ecrane în curând.

Ce întrebări le vor da bătăi de cap echipelor, dar și ce răspunsuri au oferit cei 100 de români, vedem din 6 martie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18:00, la „Ce spun românii”.

Motivul pentru care Cabral luase pauză de la televiziune

După terminarea filmărilor pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Cabral a luat decizia de a se opri o perioadă din a apărea pe micul ecran. Vedeta a anunțat că a obosit și nu își dorește să aibă alte probleme de sănătate, pentru că nu se odihnește suficient.

„Probabil că trebuie să trăiești în șoșonii cuiva ca să înțelegi pe deplin ce-i acolo. Să înțelegi dacă e bine sau nu, dacă-i e bine sau îi e greu. Să simți… nu să judeci. Dar treaba asta cu a trăi în șoșonii altcuiva este doar o poveste. În viața reală fiecare se chinuie cu propriii șlapi, are propriile zbateri, cară propriii saci de cartofi. Ei, fix de cartofii ăștia zic acum. Eu… o să-i las puțin pe-ai mei pe trepte, aici. Nu că mă opresc, nu că mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi mai place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit. Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta. Poate e, nu știu. Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii.

Și tot așa am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp. De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toți ai mei. Am nevoie să apuc să mă odihnesc. Să mă plictisesc. Să știu ce înseamnă să-mi trag sufletul”, spunea prezentatorul.

