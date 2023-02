Oana Roman și Isabela au plecat în urmă cu câteva zile în Egipt, acolo unde se răsfață la un resort de lux. Fiica lui Petre Roman a plecat să își reîncarce bateriile după perioada grea prin care a trecut. După despărțirea de Marius Elisei, vedeta a simțit nevoia să petreacă timp doar cu fiica sa.

Pe 21 februarie, Isabela a împlinit 9 ani, iar mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„La mulți ani, iubita mea minunată! 9 ani de pură fericire. Ai fost cel mai cuminte și vesel copil și ai devenit cea mai bună prietenă. Îmi doresc să fii sănătoasă, fericită și iubită! Eu te voi iubi, proteja și ocroti toată viata și dincolo de ea! Te iubește mami mult de tot”, a fost mesajul pe care Oana Roman i l-a transmis fiicei sale.

Fiica lui Petre Roman a avut grijă ca Isabela să aibă o aniversare foarte frumoasă și să nu-i lipsească nimic. Oana a dus-o la salonul de înfrumusețare pe fetița sa, unde aceasta și-a ales singură coafura. „Nu e foarte ieftin, dar e cadoul Isei de ziua ei. Patru cozi cu extraextensii au costat 50 de euro.”

Mai mult, la cină, Isabela a primit tort și un buchet de trandafiri. Fiica Oanei Roman a fost foarte încântată de toate surprizele pe care le-a primit de ziua sa de naștere și a mărturisit că a fost cea mai frumoasă aniversare de până acum. Fetița și-ar fi dorit să fie și tatăl ei prezent, însă acest lucru nu a fost posibil.

„Azi am reușit să îi fac o surpriză frumoasă Isei. Cei de la hotel m-au ajutat foarte mult. Isa a spus că a fost una dintre cele mai frumoase aniversări, deși știu că și-ar fi dorit să fie cu copiii, cu colegii de la școală și mai ales să îl vadă pe tatăl ei. Am vrut să o duc la un magazin să îi cumpăr un cadou și nu a vrut nimic, pentru că a zis că cel mai frumos cadou este că e cu mine în vacanță. Și asta e cea mai mare bucurie că am reușit să cresc un copil atât de minunat”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Fiica Oanei Roman a ajuns la psiholog după despărțirea părinților ei

Oana Roman a postat pe contul de socializare un mesaj în care a mărturisit că fiica ei a cerut să stea de vorbă cu un specialist, în această perioadă, nu prea ușoară pentru ea.

„Suntem bine, dar, într-adevăr, Isa este afectată de situație pentru că ea era obișnuită cu prezența tatălui ei în permanență alături de ea. Este foarte greu pentru ea și o înțeleg, oricât e de matură și de mare și în cazul ei, da, am apelat la ajutor specializat.

Ea are nevoie să stea de vorbă cu cineva căruia să îi spună lucrurile pe care le simte și pe care mie nu mi le spune așa cum i-ar spune cuiva și culmea este că ea a cerut să meargă să se vadă cu Ana”, a mărturisit Oana Roman pe InstaStory.

„Ea îi spune «Ana cu care fac dezvoltare personală» și Ana este, într-adevăr, un psiholog care face și dezvoltare personală pentru copii și Isa a început să meargă să o vadă pentru că așa și-a dorit, asta a simțit că vrea, și am făcut cum și-a dorit ea”, a adăugat vedeta.

