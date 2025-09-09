După ce și-a sărbătorit iubirea la finalul lunii august, Otilia a primit un cadou cu adevărat special din partea familiei soțului turc. Ca semn de apreciere și bun venit în familie, bunica lui Bekir Ali i-a oferit un șirag de perle veritabile, un dar cu valoare emoțională, care să marcheze începutul unei noi etape din viața artistei.

Nunta desprinsă din basme

Celebrarea nunții a fost una desprinsă din basme. În compania prietenilor și a familiei, Otilia și Bekir Ali, au organizat un weekend spectaculos în zona Termal din Yalova, Turcia, unde au avut loc două ceremonii.

Prima nuntă, cu peste 600 de invitați, a fost marcată de tradiții turcești și românești, iar artista a purtat un caftan alb cu detalii aurii, inspirat din garderoba sultanelor.

Cea de-a doua nuntă s-a desfășurat într-un cadru mai restrâns, la un hotel de cinci stele, cu aproximativ 250 de invitați, dintre care 30 veniți din Suceava, orașul natal al Otiliei. Mireasa a strălucit într-o rochie albă cu corset transparent și broderie discretă, completată de o fustă amplă din tul vaporos și de accesorii cu perle, care au transformat-o într-o apariție ca din povești.

Proaspătă mireasă, Otilia și-a surprins fanii și pe plan artistic cu „Every Minute”, cel mai recent single lansat.

Cu ce se ocupă soțul Otiliei Bilionera

Artista a spulberat zvonurile și a spus că banii nu sunt importanți, dar explică că ea e mai bogată decât soțul ei turc. „Probabil da, ne-am gândit și la varianta asta (n.r. – să vină în România), dacă ar găsi ceva aici, să aibă ceva de făcut, să-și găsească un rost. Să vină și să stea acasă, nu, la muncă. Nu e bogat. Nu e vreun milionar, se descurcă.

Nu ar avea de unde la 23 de ani. Părinți… nu are un tată, a trecut prin ce a trecut, mai mulți bani am eu decât el. Nu asta e important. Eu nu sunt sclava banilor, nu am fost niciodată”, a spus Otilia Bilionera, la Antena Stars.

Bekir Ali are o poveste de viață dureroasă, iar tatăl lui și-a pus capăt zilelor din cauza unor probleme de ordin financiar. De la 19 ani, iubitul Otiliei a fost stâlpul familiei și a renunțat la facultate pentru a le ajuta pe mama și pe sora lui.

„Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis şi el a fost cel care l-a găsit împuşcat. S-a împuşcat în piept. Iubitul meu l-a găsit în maşină. Tatăl lui făcuse foarte mulţi bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăţi, pe absolut tot şi-atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă.

Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră şi pe mama lui. A trebuit să renunţe la Facultatea de Arhitectură ca să poată munci şi să îşi întreţină mama şi sora. Este un tip descurcăreţ şi muncitor şi a scos-o la capăt”, a povestit vedeta pentru Fanatik.

