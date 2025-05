Sezonul 4 se va concentra pe Benedict, jucat de Luke Thompson, al doilea fiu din familia Bridgerton. Nesimțind dorința de a se stabili asemenea fraților săi, perspectiva lui se schimbă când o întâlnește pe captivanta Domnișoara în Argintiu la balul mascat organizat de mama lui.

Despre al patrulea sezon din Bridgerton

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa.

Are 8 episoade, iar locație de filmare e Londra, Marea Britanie. În disctribuție sunt Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley) În plus: Kate Sharma (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) și Katie Leung (Lady Araminta Gun)

Despre serialul Bridgerton

Bridgerton a captivat telespectatorii din întreaga lume când Netflix și Shondaland au lansat iconica serie în 2020. Fiecare dintre cele trei sezoane ale sale se clasează printre cele mai populare de pe Netflix, în timp ce prequelul adorat de fani, Regina Charlotte: O poveste Bridgerton, a dominat Top 10 Global. Franciza a adunat o bază globală de fani care se adresează unui public de romane de dragoste subreprezentat. Aceasta a devenit parte din cultura pop cu un succes fără egal și a creat tendințe pe măsură ce fanii își exprimau dragostea pentru serial, prin meme-uri, muzică, cărți, modă, decor și multe altele.

Experiențe live precum Balul Reginei: O Experiență Bridgerton și o colecție în creștere de produse de consum au catapultat numele Bridgerton într-un brand de lifestyle extraordinar de căutat, încântând fanii, permițându-le să se bucure de povestea lor preferată în persoană. Cu sezonul 4 acum în producție, franciza va continua să ofere modalități noi pentru fani de a se cufunda în universul Bridgerton atât pe ecran, cât și în afara acestuia.

