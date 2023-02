Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu formează un cuplu discret de mai bine de un an și împreună au o fetiță. Cântăreața a devenit mamă a doua oară în luna decembrie a anului trecut. Ea a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Botezul micuței va avea loc în primăvară, mai exact în luna mai. „Da, ne pregătim ușor-ușor și de botez. Probabil că o să fie undeva prin luna mai”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click!.

Momentan, artista nu a dezvăluit ce nume a ales pentru fetița sa, ci a precizat că a ales un nume care o reprezintă pe micuță.

„Nu am vrut să spun deocamdată cum o cheamă, doar că are un nume care o reprezintă 100%. O să zic la un moment dat! Are un nume care consider că o reprezintă 100%, l-am ales împreună cu tatăl ei. A fost genul ăla de nume care în momentul în care l-ai zis, ăla a fost. Cum spuneam, o și caracterizează 100%!”.

Andreea Antonescu are deja experiență de la prima sarcină, însă mezina familiei are momente când nu vrea să doarmă noaptea.

„Sunt și nopți puțin mai grele și nopți mai ușoare. Sunt și nopți în care doarme dusă, câte 5 ore, sunt nopți în care mititica mai chițăie puțin, mai face gălăgie. Nu mi se mai pare totul atât de apăsător, cum mi se părea pe vreme Siennei și probabil că între timp e vorba și de maturitatea mea și pe de altă parte contează și experiența primului copil.

Recomandări Ziarul Adevărul: ”ASF a descoperit o aplicație clandestină folosită de Euroins”. Euroins atacă ”oameni din ASF”

Deși toată lumea spunea înainte că la al doilea copil o să fie mult mai ușor, nu credeam, pentru că eu mă știu pe mine cât sunt de panicoasă în ceea ce privește copiii și sunt și mai rău decât era maică-mea pe vremea mea, pe care o acuzam atunci. Dar eu acum sunt mult mai rău.

Din unele puncte de vedere sunt mai liniștită, adică îmi dau seama că unele chițăituri peste noapte nu sunt neapărat provocate de anumite dureri ale copilului. Știu când e vorba de alintătură, când e vorba de un lucru serios, de foame, de schimbat, dar nu mai am stresul ăla, panica aia. Știu că e normal ca un copil să doarmă până la 5 ore, la Sienna dacă nu se trezea la 3 ore, mă duceam și puneam urechea pe ea, că mi se părea mie că nu mai respiră, la lucruri de genul asta mă refer”.

Sienna este foarte încântată de sora ei și își dorește să o vadă mereu. Fata cea mare a Andreei Antonescu s-a mutat pentru o perioadă în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a dorit să studieze. „Este absolut înnebunită după ea, regretă faptul că a ales anul ăsta să plece în America, pentru că și-ar fi dorit foarte mult să fie lângă ea și „vorbesc“ foarte mult pe Facetime. Adică Sienna vorbește cu cea mică, micuța doar se bucură când îi aude vocea și gângurește”.

Recomandări După doi ani de restricții în pandemie, în care românii au stat lipiți de televizoare, în 2022, audiențele TV au luat-o la vale. „Granzii” pierd serios public

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andreea Antonescu și-a recăpătat silueta

La cea de-a doua sarcină, concurenta de la „America Express – Drumul Aurului” s-a îngrășat doar 9 kilograme și jumătate. Andreea Antonescu se simte o norocoasă că și-a recăpătat silueta atât de repede.

„Spre deosebire de sarcina cu Sienna, unde am luat 21 de kilograme, acum am luat 9 kilograme jumate, deși nu am făcut rabat de la absolut nimic, fiind conștientă de faptul că pot să slăbesc oricâte kilograme iau, fără probleme, pot să slăbesc oricâte kilograme după, că mă reapuc de stilul meu de viață sănătos, de sală și tot ce trebuie și toate aparaturile și tratamentele pe care le făceam și înainte de a rămâne însărcinată.

Nu am făcut rabat de la absolut nimic, într-adevăr nu am mâncat ce nu trebuia să mănânce o femeie însărcinată, adică fructe de mare sau sushi. Cred că de data asta am avut noroc, acum, la 40 de ani!”.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro O mare companie de stat din România angajează sute de oameni. Salariul mediu net: 2.000 de euro

Știrileprotv.ro Una dintre cele mai mari companii din România angajează sute de oameni. Salariul mediu este de aproape 10.000 de lei

FANATIK.RO BNR lansează o nouă monedă. Ce valoare are și cine apare pe ea

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2024. Peștii ar fi bine să-și propună, chiar de dimineață, să rămână calmi, indiferent ce apare și i-ar putea provoca