Când își va boteza Andreea Bălan fetița. „Să-mi iau timp să mă vindec”

„Botezul va fi în septembrie. Face 6 luni. Să stea și ea 6 luni… Așa am făcut și cu Ella. Nu avem superstiții. Un botez necesită organizare. Să-mi iau timp să mă vindec, apoi să mă ocup de organizare. Nu e așa simplu un botez. Durează… Până în septembrie. Mai vreau să filmez și eu un videoclip. Dacă se poate să fie un botez mare…”, a explicat Andreea Bălan, la „Xtra Night Show”.

Andreea Bălan a explicat și de ce nu arată imagini cu cea de-a doua fetiță. „Pentru că este prea mititică şi nu are trăsăturile formate. Spre exemplu acum are ochii albaştri, dar peste o lună poate nu-i mai are şi nu are sens să arăt aşa când este foarte mică. Aveţi răbdare şi o să v-o arăt”, a spus Andreea Bălan într-un vlog pe Youtube.

