Ancheta autorităților a stabilit că tinerii ar fi folosit produse petroliere pentru a incendia imobilul situat pe strada Traian. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, fapta ar fi fost comisă în contextul unui conflict între tatăl celor doi, un bărbat de 48 de ani, și concubina acestuia, o femeie de 50 de ani.

„S-a stabilit că cei doi tineri ar fi provocat în mod intenționat incendiul, prin utilizarea unor produse petroliere. Fapta ar fi fost comisă pe fondul unui conflict existent între tatăl celor doi tineri și concubina sa. În ceea ce îl privește pe bărbatul de 48 de ani, acesta se sustrage cercetărilor, polițiștii desfășurând activități specifice pentru depistarea sa”, a declarat IPJ Galați.

Cercetările în acest caz continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, fiind vizate stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului și luarea măsurilor legale necesare. De asemenea, autoritățile încearcă să-l localizeze pe tatăl celor doi tineri, care în prezent este de negăsit.

Cazul rămâne în atenția publicului, având în vedere gravitatea acuzațiilor și implicațiile familiale care au stat la baza incidentului. Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce ancheta evoluează.

