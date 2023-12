Finala „America Express – Drumul Soarelui”, care pune la bătaie 30.000 de euro, se va vedea pe Antena 1 și în AntenaPLAY pe 27 decembrie, de la ora 20:30, anunță a1.ro.

Nouă perechi de vedete au pornit într-o aventură spectaculoasă prin Columbia, Ecuador și Argentina, în sezonul 6. În acest moment se mai află doar patru echipe în competiție. Alexia Eram și Aris Melkior, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Romică și Cătălin Țociu, Giulia și Vlad Huidu sunt cei care se luptă acum pentru a câștiga marele premiu de la „America Express – Drumul Soarelui”.

Aris și Alexia Eram, comedianții Ionuț Rusu și George Tănase, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Edward Sanda și Cleopatra Stratan, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observator de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Laura Giurcanu și Sânziana Negru, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, au fost concurenții care au acceptat provocarea celui de-al șaselea sezon „America Express”.

Unde se desfășoară marea finală de la „America Express – Drumul Soarelui”

Marea finală „America Express – Drumul Soarelui” se desfășoară în Buenos Aires, un oraș viu și plin de istorie, presărat cu probe și aventuri unice, demne de o ultimă etapă spectaculoasă. Pe 27 decembrie, de la ora 20:30, finaliștii dau tot ce au mai bun pentru a demonstra că pot cuceri Drumul Soarelui și titlul de câștigători ai marii finale „America Express” sezonul 6.

Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Cine au fost câștigătorii „America Express”, anul trecut

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat „America Express – Drumul aurului”. Cei doi au concurat cu echipa Andreea Bălan – Andreea Antonescu în cea mai strânsă întrecere finală din istoria reality show-ului. Perechile au avut bucăți de traseu pe care au luptat umăr la umăr, sporind suspansul finalei.

A fost multă adrenalină în marea finală „America Express – Drumul aurului”, cursa trepidantă purtându-i pe concurenți prin cele mai diverse misiuni: de la rezolvarea unor ecuații în sistemul de scriere al nevăzătorilor și deschiderea unui seif într-o cameră a misterelor la zborul cu parapanta și întâlnirea cu mai multe cutii pline de surprize neplăcute.

Irina Fodor a așteptat echipele la Castelul San Felipe, impresionanta fortăreață a Cartagenei, locul perfect pentru finalul aventurii supreme America Express. Primii ajunși, cei care au cucerit El Dorado, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au primit vestea victoriei cu lacrimi de fericire.

Irina Fodor face topul celor mai dificile situații de la „America Express”, sezonul 6

În urmă cu câteva luni, întreagă echipă a plecat la filmările „America Express – Drumul Soarelui”, care s-au desfășurat în Columbia, Ecuador și Argentina. În frunte au fost Irina Fodor și concurenții, care are trecut prin momente neașteptate pe perioada filmărilor, care s-au încheiat la jumătatea lunii iulie.

„Am trecut prin atâtea împreună, că îmi e și greu să fac o listă cu toate, dar o să încerc. Am trăit la extreme sezonul acesta, am fost nevoiți să ne adaptăm la temperaturi caniculare, dar și la cele de îngheț, atunci când am trecut în cealaltă emisferă.

Apoi, aproape jumătate din cursă s-a desfăsurat la mare altitudine. Constant filmam cam pe la 2500 de metri, dar am ajuns și la 4000 de metri, motiv pentru care mulți dintre concurenți și colegi s-au luptat cu stări de rău, cu amețeli și cu probleme de respirație. Pentru că ne aflam pe Cercul de foc al Pacificului, am prins vreo trei cutremure, pe care le-am simțit bine de tot, cel mai mare fiind de 6,6 grade.

În plus, zonele prin care am trecut sunt recunoscute pentru activitatea vulcanică intensă și primeam aproape zilnic mesaje de avertizare de la autoritățile locale pe subiectul acesta. Ca să nu mai pun la socoteală alunecările de teren de pe traseul nostru: am văzut un sat întreg care pur și simplu se desprinsese de munte.

De asemenea, am traversat drumuri foarte periculoase, patrulate de gherile, drumuri pe care nu aveam voie să coborâm din mașini nici ca să ne ducem la toaletă. De altfel, trebuia să fim tot timpul cu ochii în patru și să comunicăm echipei de securitate fiecare pas făcut, fie că voiam pur și simplu să mergem până la magazin ca să ne cumpărăm o apă”, a declarat Irina Fodor pentru Libertatea.

