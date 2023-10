Irina Fodor face topul celor mai dificile situații de la „America Express”, sezonul 6: „Am prins trei cutremure, cel mai mare fiind de 6,6 grade” - INTERVIU

În urmă cu câteva luni, întreagă echipă a plecat la filmările „America Express – Drumul Soarelui”, care s-au desfășurat în Columbia, Ecuador și Argentina. În frunte au fost Irina Fodor și concurenții, care are trecut prin momente neașteptate pe perioada filmărilor, care s-au încheiat la jumătatea lunii iulie.

În curând, sezonul 6 va fi difuzat la Antena 1, iar Irina Fodor abia așteaptă să înceapă. „E uimitoare dinamica din sezonul acesta”, spune prezentatoarea, care nu s-a ferit să recunoască că a trecut prin multe momente dificile pe perioada filmărilor.

Libertatea: În curând, pe 21 octombrie, începe noul sezon „America Express” la Antena 1. Ai emoții pentru debutul lui sau ești sigură că va fi un succes?

Irina Fodor: Emoții există, dar se traduc în nerăbdare și entuziasm, pentru că de abia aștept să înceapă, să văd imaginea de ansamblu. “America Express” aduce anul acesta și mai multă adrenalină, și mai multe situații neașteptate și concurenți care parcă s-au antrenat special pentru cele mai dure condiții.

E uimitoare dinamica din sezonul acesta și n-am nici un dubiu că cei de acasă vor savura fiecare minut din cursa noastră pe cele două emisfere ale Pământului.

„Trebuia să fim tot timpul cu ochii în patru și să comunicăm echipei de securitate fiecare pas”

– „Putem să comparăm sezonul șase cu un thriller”, spuneai într-un interviu. Chiar așa de greu a fost? Ne poți face un top al celor mai dificile situații de la filmări?

-Am trecut prin atâtea împreună, că îmi e și greu să fac o listă cu toate, dar o să încerc. Am trăit la extreme sezonul acesta, am fost nevoiți să ne adaptăm la temperaturi caniculare, dar și la cele de îngheț, atunci când am trecut în cealaltă emisferă.

Apoi, aproape jumătate din cursă s-a desfăsurat la mare altitudine. Constant filmam cam pe la 2500 de metri, dar am ajuns și la 4000 de metri, motiv pentru care mulți dintre concurenți și colegi s-au luptat cu stări de rău, cu amețeli și cu probleme de respirație. Pentru că ne aflam pe Cercul de foc al Pacificului, am prins vreo trei cutremure, pe care le-am simțit bine de tot, cel mai mare fiind de 6,6 grade.

În plus, zonele prin care am trecut sunt recunoscute pentru activitatea vulcanică intensă, și primeam aproape zilnic mesaje de avertizare de la autoritățile locale pe subiectul acesta. Ca să nu mai pun la socoteala alunecările de teren de pe traseul nostru: am văzut un sat întreg care pur și simplu se desprinsese de munte.

De asemenea, am traversat drumuri foarte periculoase, patrulate de gherile, drumuri pe care nu aveam voie să coborâm din mașini nici ca să ne ducem la toaletă. De altfel, trebuia să fim tot timpul cu ochii în patru și să comunicăm echipei de securitate fiecare pas făcut, fie că voiam pur și simplu să mergem până la magazin ca să ne cumpărăm o apă.

„Sunt multe lucruri care m-au uimit, altele care m-au înduioșat”

-Cum te-ai înțeles cu concurenții pe perioada filmărilor? Te-a uimit excentrica Iulia Albu? Cleopatra Stratan a apucat să încânte echipa cu vreo melodie?

-Sunt multe lucruri care m-au uimit, altele care m-au înduioșat și m-am bucurat de personalitatea fiecăruia dintre concurenții noștri. Au o amprentă specială echipele de anul acesta, fără doar și poate, iar povestea fiecăreia este inspirațională: avem cupluri căsătorite, cupluri la început de drum, pereche tată-fiu, pereche mamă-fiică, frate-soră, prieteni, prietene și colege în aceeași echipă.

Vă închipuiți că momentele cu ei nu au putut fi altfel decât absolut savuroase. PS: nu vă închipuiți că Iulia a renunțat la îmbrăcămintea extravagantă, doar pentru că era în cursă. O să vedeți cu ochii voștri.

-Ai penalizat vreo echipă în noul sezon? Au încălcat regulile concurenții?

-S-a mai întâmplat și asta din când în când, dar nu mai des ca în alte sezoane. Ba chiar mi s-au părut foarte disciplinate și extrem de competitive echipele din acest an.

Irina Fodor: „În fiecare an e grea desprinderea de lângă familie”

-Filmările au durat mai bine de două luni, nu? Cum îți alinai dorul de familie, de Răzvan și de fiica voastră?

-Când sunt plecată, ne sunăm cât de des se poate, iar când semnalul ne permite, ne vedem chiar și prin apeluri video. Nu e suficient, dorul e tot mare, dar tot e ceva, prin comparație cu echipele noastre, care nu au luxul ăsta. În fiecare an e grea desprinderea de lângă familie și chiar dacă mi-am spus că mă voi obișnui cu timpul, nu am reușit să o fac încă.

„E singurul proiect care îți dă lumea peste cap, fără să țină cont de ipostaza în care te afli”

-Ce n-ai declarat niciodată despre „America Express” și crezi că fanii emisiunii ar trebui să știe neapărat?

-Că e singurul proiect care îți dă lumea peste cap, fără să țină cont de ipostaza în care te afli în cursă: prezentator, producător, reporter, operator sau concurent.

Te ține în priză, te face să trăiești o mie de emoții, vrei să fii acolo, dar în același timp te scoate din zona de confort într-un fel incredibil, schimbă percepții, te provoacă în fel și chip și te marchează cum nu îți poți imagina.

-Ne poți spune cum decurge o zi de filmare? Știu că te trezești devreme, că ai un program încărcat, însă ai câteva minute timp și pentru tine, pentru odihnă?

-Timpul zboară efectiv într-o zi de America Express și ajungem prin atâtea locuri, de par trei zile de filmare într-una singură. Eu mă trezesc pe la 4 de obicei, apoi mă văd cu echipele, dăm startul cursei și primei misiuni din acea zi, după care pornim spre următorul loc de întâlnire.

Momentele mele de odihnă sunt în mașină, de obicei, cam la fel ca și momentele de respiro ale concurenților: bănuiesc că i-ați văzut de multe ori moțăind prin mașinile localnicilor. Dacă aș avea o cameră de filmat pe drum, și pe mine m-ați vedea la fel.

-Te-ai întors cu multe amintiri de la filmările noului sezon, însă ți-au cumpărat și vreun obiect, vreo rochie, vreo brățară din locurile în care ai ajuns alături de echipă?

-Da, mi-au cumpărat o pereche de pantofi de tango și am primit mici daruri inclusiv de la concurenți.

Irina Fodor spune dacă ar accepta să fie concurent la „America Express”

-Crezi că, la un moment dat, ai putea trece din postura de prezentatoare „America Express” în cea de concurent?

-Poate că da, cine știe ce ne rezervă viitorul?

-Cum e căsnicia cu Răzvan Fodor acum? El e susținătorul tău numărul 1 și în carieră, dar și în viața de zi cu zi?

-El este susținătorul, umărul pe care plâng, cel care mă face să râd în fiecare zi, cel care îmi dă curaj, partenerul meu în tot și în toate. Nici nu am știut când a trecut timpul peste noi, pentru că simțim și ne comportăm ca și cum ne-am fi cunoscut ieri. Suntem împreună de 15 ani, căsătoriți de 13 și povestea continuă.