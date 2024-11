Recent, în cadrul unui podcast, Irina Fodor a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în timpul filmărilor pentru America Express.

„Am făcut o alergie foarte puternică în urmă cu câțiva ani, în America Express, eram atunci, în Mexic. Mi-au apărut bube pe tot corpul, prin cerul gurii, se ducea într-o direcție foarte urâtă.

M-a pus pe picioare doctorița și apoi mi-a zis să nu mă mai expun la soare deloc, că nu știu următoarea dată cum o să fie, fac la peștele balon și pa, și atunci am foarte mare grijă, spf tot timpul, umbreluță tot timpul, și chiar și așa (…) Se umflă instantaneu, se înroșește instantaneu (n.r. – scalpul)”, a spus Irina Fodor la Podcastito Express, potrivit Spynews.

Sorin Brotnei și Nicolai Tand au câștigat Asia Express 2024

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024, sezonul 7. Premiul pus în joc este de 30.000 de euro, însă câștigătorii Asia Express nu primesc întreaga sumă. Asta deoarece, ca orice alt venit, și premiile din concursuri se impozitează, scrie Fanatik.

„Nu-mi vine să cred că noi am câștigat Asia Express. Îi mulțumesc lui Sorin că a fost alături de mine. Am obținut această victorie împreună și a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Am învățat niște lecții de viață extrem de importante în această aventură care te face să-ți depășești limitele”, a declarat Nicolai Tand.

„Sunt extraordinar de fericit. Și eu îi mulțumesc lui Nicolai pentru că mi-a dat ocazia să fiu atât de mândru. A fost o experiență pe care nu o voi uita toată viața”, a spus Sorin Brotnei.

