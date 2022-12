Formatul care îi ține pe telespectatori în fața televizoarelor cu sufletul la gură. Emisiunea în care toți cei implicați își depășesc limitele. „Survivor România” 2023 se apropie, cu fiecare zi, de un nou început spectaculos. Din 9 ianuarie, la PRO TV, Daniel Pavel le aduce celor de acasă un sezon mai tare ca niciodată.

Românii se vor putea bucura de cele mai tari jocuri, de emoțiile trăite de concurenți, de noua realitate la care vor învăța să se adapteze, de trei ori pe săptămână și în acest sezon: în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20.30.

Odată cu acest anunț, Daniel Pavel le transmite tuturor celor de acasă: „Ne-ați așteptat, iar noi ne-am gândit la acest moment. Un sezon mai tare ca niciodată este aproape de începere, așa că ne bucurăm să fim împreună de trei ori pe săptămână! Este oficial – în fiecare luni, marți și miercuri vă așteptăm la PRO TV și pe VOYO să descoperim cum decurge lupta dintre cele două triburi. Națiune Survivor… pregătiți?”

12 faimoși spectaculoși… față în față cu 12 războinici însetați de glorie! Unul singur va ajunge până la final. Cine? Vom vedea într-un sezon care nu poate fi ratat. Show-ul fenomen este tot mai aproape de revenire. Din 9 ianuarie, Survivor România se vede la PRO TV și pe VOYO.

Cine sunt Faimoșii de la „Survivor România” 2023

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Gheboasă, Maria Constantin, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de către toți cei de acasă.

După anunțarea castingului tribului Faimoșilor, Marcel Radu, Head of Talent Management and Scouting PRO TV declară: „Survivor este cel mai complex reality show TV din piața media din lume, iar castingul este una dintre cele mai importante componente. PRO TV își dorește să aducă în fața telespectatorilor caractere autentice, astfel încât fiecare dintre noi să se poată regăsi în această experiență minunată. De-a lungul celor 8 luni de casting au fost provocări numeroase, ultima fiind chiar alegerea finală a panel-ului pe care l-am prezentat aseară deoarece fiecare concurent trebuia să fie atât apt fizic și psihic, cât și relevant și reprezentativ pentru publicul care trăiește la intensitate maximă acest show. Am discutat cu peste 150 de vedete, și sunt convins că am găsit cea mai bună variantă în contextul dat. Eu sunt îndrăgostit de acest format și îi admir pe toți cei care acceptă o astfel de provocare. Totul este 100% real, iar concurenții au parte de condiții la care nici nu s-ar fi putut gândi. Sunt extrem de încântat de castingul final și vreau să le mulțumesc tuturor că au acceptat să facă parte din frumoasa aventură SURVIVOR ROMÂNIA!”

