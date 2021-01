Cântăreața Angela Rusu este însărcinată pentru a treia oară. „Am apelat la o clinică de fertilizare”

„Sunt însărcinată în patru luni jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o așteptăm de ani de zile.

Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut.

Maria o va chema pe fetiță, este un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera.

Am avut și evenimente, pot să cânt în continuare, nu am grețuri, nu am niciun alt disconfort”, a mărturisit Angela pe canalul ei de YouTube. Fetița artistei de muzică populară va veni pe lume în luna mai.

