Ea a povestit cum a reuşit să trecă peste operaţie şi să se mențină în formă. Pe lângă multele ore de sport cântăreaţa ţine şi o dietă.

„Înainte viaţa era un pic mai complicată, acum e mai simplă şi mai sănătoasă. Am slăbit mai bine de 30 de kilograme. (…) Când eram mică picam audiţii fără să le dau. Eu nu am spus nimănui, au ştiut doar câţiva prieteni apropiaţi. În rest nu am spus nimănui până nu m-am văzut bine, externată. Aveam un stil de viaţă care nu îmi permitea să mănânc ordonat. Acum mi-am schimbat viaţa total, mă pun pe mine pe primul loc. Eu sunt vegetariană de cinci ani. Foarte rar peşte. Am voie să mănânc orice, dar fac alegeri sănătoase. De două, trei ori pe săptămână merg la sală”, a spus Navi la Antena Stars.

Citește și

Mărturisirile unei mame al cărei copil este diagnosticat cu Asperger. ”Îl iau în brațe și îi spun: «Nu-i nimic, ne luptăm împreună cu monstrul»”