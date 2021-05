Artista americană în vârstă de 41 de ani a fost infectată cu coronavirus în luna martie a anului trecut. Nu a fost singura din familie, și Jameson, fiul ei de patru ani, a fost testat atunci pozitiv. Acum, la mai bine de un an de atunci, Pink a făcut dezvăluiri despre întreaga experiență.

Cântăreața și-a făcut testamentul pe care recent l-a revizuit.

„O să sune nebunesc ce voi spune acum, dar ne-am îmbolnăvit de Covid anul trecut, foarte devreme, la începutul pandemiei. Şi am crezut că este foart grav, aşa că mi-am rescris testamentul”, a declarat acesta în interviul pentru Heart Radio.

„Eu şi Jameson am fost foarte bolnavi, ne-a fost foarte rău. Soţul meu, Carey, şi fiica noastră de 9 ani, Willow, n-au avut nimic. Acela a fost un moment în care am crezut că s-a sfârşit pentru noi, că până acolo ne-a fost.

Mi-am sunat cea mai bună prietenă şi am rugat-o să îi povestească fiicei mele, după ce nu voi mai fi, cât de mult am iubit-o”, a continuat aceasta seria dezvăluirilor.

Întreaga experiență a inspirat-o să scrie melodia „All I Know So Far”. „Mă năpădiseră cele mai grele gânduri: ce îi las cu adevărat copilului meu? Ce l-am învăţat cât am trăit? Va reuşi în viaţă după ce nu voi mai fi? A fost cu adevărat terifiant”, a mai spus artista, scrie okmagazine.ro.

