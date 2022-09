Caravana preselecțiilor „Românii au talent”, sezonul 13, s-a încheiat. „Anul acesta am găsit mai mult decât talent, am găsit inteligență creativă, mai ales la copii”

Până atunci, echipa de producție a plecat prin țară și i-a găsit pe cei mai curajoși concurenți deciși să-și dea o șansă să strălucească sub lumina reflectoarelor. Caravana preselecțiilor a avut la final, după ce s-a oprit în mai multe orașe importante din țară. Printre cei care au făcut parte din comisiile de casting s-au aflat și Bogdan Bolohan, coregraful emisiunii, dar și Răzvan Mărcuci (ZVAN), noul producător muzical. După ce de câteva sezoane deja a reușit să schimbe destinul unor dansatori pasionați, Bogdan este sigur că și în acest an a văzut oameni dedicați și deciși să învețe tot mai mult din domeniul lor.

„Dragii mei, recunosc… am așteptat cu mare entuziasm noul sezon al emisiunii. Eram atât de curios să văd cum voi mai fi surprins! Și, acum, pot să vă comunic cu drag că această perioadă de caravană a fost mai mult decât surprinzătoare!

În fiecare an sunt uimit de cât talent și energie găsim la etapele de casting. Anul acesta am găsit mai mult decât talent, am găsit inteligență creativă, încredere și multă determinare, mai ales în rândul copiilor. Generația asta de copii pot să vă zic că a profitat în totalitatea de internet, observ cum tutorialele online sunt din ce în ce mai folosite și că aduc un super plus. De abia aștept să vedem ce urmează și la filmări!”, a declarat el.

Recomandări Gabriel Liiceanu arată acuzator spre Iohannis pentru lipsa de reacție în cazul plagiatului lui Sorin Cîmpeanu: „E stupefiant. Ne aruncă în brațele rușinii Europei”

După ce s-a integrat rapid în echipă și a avut ocazia să vadă curajoșii care vor să facă parte din următorul sezon, Răzvan Mărcuci (ZVAN) declară: „Românii au Talent este definiția unei Românii frumoase, a unor oameni pe care ai vrea să îi vezi mereu și care te inspiră în orice secundă. De la lacrimi și până la cele mai amuzante momente, le trăiești pe toate la cel mai înalt nivel, mai puternic decat într-un roller coaster. Și mă simt foarte norocos și recunoscător că pot face parte din acest proiect și că pot trăi toate astea cu cea mai bună echipă de divertisment din țară.

Oamenii din spatele camerelor de filmat au confirmat că pot aduce publicului cele mai spectaculoase momente. Și sezonul acesta pe bună dreptate se numește #13magic. Este magic tot ce am trăit de la începutul preselecțiilor și continuă să crească totul în intensitate. Am întâlnit sute de români incredibil de talentați și partea cea mai frumoasă este că sunt de toate vârstele. Singurul meu regret și cu asta mă lupt momentan să mă obișnuiesc, este că nu îi putem lua pe toți. Dincolo de implicarea muzicală, prin care construim un anumit moment artistic concurenților, intervine și elementul emoțional care trebuie să consoleze participanții mai puțin norocosi”, a spus el.

Recomandări EXCLUSIV. O femeie acuză că preotul Visarion Alexa a violat-o chiar în chilia în care spovedea. Publicăm dovada că i-a spus unui alt preot foarte cunoscut, dar acesta a tăcut. Ce spune avocatul lui Alexa

„Este o misiune care cu siguranță mă obligă să fiu la cel mai înalt nivel de responsabilitate, creativitate și originalitate, dar mă și dezvoltă să devin cea mai bună versiune a mea. Iubesc echipa, iubesc oamenii în general și iubesc și muzica evident. Ceea ce face provocarea să fie mai frumoasă și mai captivantă este faptul că eu sunt și instrumentist, vocalist și producător muzical de peste 12 ani. Mă ajută mult să înțeleg fiecare aspect al unui moment ce trebuie construit din punct de vedere artistic.

Uneori poate fi copleșitor dacă stai să te gândești, dar când îmi aduc aminte procentul de încredere pe care Adrian Batista, Showrunnerul emisiunii, și din punctul meu de vedere, cel mai bun om de creație din România, mi l-a acordat, nu pot decât să îmi pun amprenta în cel mai original mod posibil și să sper la cel mai bun sezon de până acum. Indiferent de vremuri și ce se întâmplă în lume, oamenii au nevoie de divertisment, iar Românii au talent, are rețeta perfectă pentru bună dispoziție și momente impresionante”, a mai adăugat producătorul muzical.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Redactorul-șef mi-a zis: «Îmi pare rău de tine că ești profi, dar nu ești sexy»”. Ce a pățit o celebră prezentatoare TV din România

Playtech.ro ULUITOR! SUA, anunțul momentului despre implicarea Chinei în războiul din Ucraina!

Viva.ro Mesajul transmis de Sarah, fiica vitregă a lui Reghe, după ce antrenorul a bătut-o pe Prodanca în plină stradă. Cuvintele ei au stârnit un val de reacții

Observatornews.ro "Exod fără precedent al creierelor". Rușii bogaţi dau și 28.000 de euro ca să fugă de război cu avioane private. Un deputat şi-a dus personal fiul la aeroport

Știrileprotv.ro O familie a trăit în casă cu un cadavru mumificat timp de 18 luni, refuzând să creadă că este mort. Rudele îi făceau masaj cu ulei

FANATIK.RO 6 ani fără Plutonier Căpșună. Cine a fost marea iubire a lui Sebastian Papaiani: “Încă suntem împreună”

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 27 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, dar dacă nu vor reuși, o abordare mai pozitivă e soluția

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?