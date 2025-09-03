Celebra rapperiță americană a fost surprinsă într-un moment de furie în timp ce părăsea tribunalul din Los Angeles marți. Artista a aruncat un marker către un paparazzo care a întrebat-o despre zvonurile legate de o posibilă sarcină.

Incidentul s-a petrecut în contextul procesului în care Cardi B este acuzată de agresiune asupra unui agent de securitate în 2018. Rapperița se afla la tribunal pentru a-și susține nevinovăția în acest caz.

Momentul tensionat cu paparazzi

În timp ce părăsea clădirea tribunalului, un fotograf a abordat-o pe Cardi B cu întrebări legate de zvonurile despre o posibilă sarcină și relația ei cu jucătorul NFL Stefon Diggs. Reacția artistei a fost una vehementă.

Conform înregistrării video publicate de Page Six, Cardi B a luat un marker de la un fan și l-a aruncat în direcția fotografului, acuzându-l de lipsă de respect. „De ce simți că, în calitate de bărbat, poți să-mi pui astfel de întrebări?”, l-a întrebat ea pe paparazzi.

„Comportă-te ca și cum ai avea maniere”, i-a cerut rapperița, adăugând „Respectă femeile”. În prezent, Cardi B se află în mijlocul unui proces intentat de fosta sa agentă de securitate, Emani Ellis. Aceasta o acuză pe artistă de agresiune și folosirea unor insulte rasiste într-un incident din 2018.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Rapperița a negat vehement acuzațiile în instanță. „Nu am atins-o”, a declarat Cardi B pe 26 august. „A fost ca o ceartă verbală, dar nu a devenit deloc fizică”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Viața personală a lui Cardi B

În paralel cu problemele legale, Cardi B traversează și o perioadă agitată în plan personal. Artista a depus actele de divorț de soțul ei, rapperul Offset, la începutul lunii august. Cei doi au împreună trei copii: Kulture (7 ani), Wave (3 ani) și Blossom, care va împlini un an pe 7 septembrie.

După separarea de Offset, Cardi B a început o relație cu jucătorul NFL Stefon Diggs. Cei doi au fost surprinși împreună pentru prima dată în iunie, la bordul unui iaht în Miami.

Pe lângă procesul actual, Cardi B a mai fost dată în judecată în iulie pentru un presupus incident în care ar fi aruncat un microfon către o femeie în timpul unui concert din Las Vegas în 2023. În ciuda controverselor, Cardi B rămâne una dintre cele mai populare artiste din industria muzicală, cunoscută pentru hituri precum „WAP” și „Bodak Yellow”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE