Vica Blochina și Anamaria Prodan au avut o discuție fascinantă în cel mai recent episod al podcastului impresarei. Invitată în calitate de prietenă, dar și de specialistă în numerologie, Vica a analizat data de naștere a Anamariei și i-a dezvăluit ce spune karma despre drumul ei în viață.

Fosta balerină, care a studiat numerologia în Rusia, a explicat că Anamaria are cifra destinului 8 — o cifră a puterii, a controlului și a lecțiilor karmice profunde. Aceasta a mai adăugat că Anamaria are o energie extrem de puternică, care îi influențează pe cei din jur.

„Tu ești 8. Tu ești o persoană karmică. Ajungi în viața oamenilor ca să ridici sau să cobori karma, așa lucrează prin tine Universul. Dacă eu am venit în viața ta, tu m-ai ridicat cu totul prin energia ta. Ești un om care vrea să dețină tot timpul controlul. Asta este lecția ta karmică și trebuie să pleci de la treaba asta. Este foarte puternică cifra ta. Oamenii se realizează prin tine. (…) Karma, sufletul tău, își dorește tot timpul o familie. Asta înseamnă că trebuie să ai familia aranjată ca să fii fericită. Tu lucrezi cu bărbații. Tu mai mult te înțelegi cu bărbații, pentru că mintea ta este foarte flexibilă. (…) Ai linia transformării în data ta de naștere. Ca să închizi linia miliardarului, ție îți lipsește cifra 4. Tu ești un om care nu are răbdare și vrea să facă totul singură. Ai o intuiție foarte bună și niciodată nu obosești. De asemenea, ai o carismă foarte mare”, a spus Vica Blochina.

Ce ritual are Anamaria Prodan în fiecare zi

Anamaria Prodan a confirmat, la rândul ei, că are o legătură puternică cu energia și cu dorințele sale. Impresara a dezvăluit și un ritual personal, prin care își manifestă visurile.

„Eu fac planurile pe ani. Pe noptieră am scrisă lista cu tot ce vreau în anul respectiv. Pun paharul cu apă sau sticlă cu apă pe lista aia și beau apa care stă pe lista mea și știu că e încărcată cu dorințele mele”, a dezvăluit Anamaria Prodan despre ritualul ei.

Discuția dintre cele două prietene a scos la iveală o altă latură a Anamariei Prodan — cea a femeii care, dincolo de imaginea puternică și hotărâtă, își caută echilibrul interior și își urmează propriul drum spiritual.

