Realitatea Plus ar fi preluat ilegal emisiunea cu Nicușor Dan de la Europa FM

Radio Europa FM acuză Realitatea Plus că a preluat ilegal emisiunea Piața Victoriei de joi, 16 aprilie 2026, ediție în care invitat a fost președintele Nicușor Dan.

„Această emisiune este preluată ilegal de Realitatea Plus. Europa FM nu și-a dat acordul pentru preluarea live a emisiunii Piața Victoriei, din data de 16 aprilie de la 18.20”, a transmis Radio Europa FM, pe pagina de Facebook.

Nicușor Dan era invitat în emisiunea preluată ilegal de Realitatea Plus

Invitat în ediția de joi, 16 aprilie 2026, la Piața Victoriei a fost președintele Nicușor Dan. În ediția pe care Realitatea Plus ar fi preluat-o ilegal de la Radio Europa FM, șeful statului a vorbit despre tensiunile dintre PNL și PSD și despre numirea noilor șefi ai Parchetelor.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, în cadrul emisiunii «Piața Victoriei» de la Europa FM, că încearcă să-și păstreze rolul de mediator între partidele politice, în conformitate cu prerogativele constituționale. Potrivit acestuia, actuala coaliție pro-occidentală este singura alternativă viabilă pentru guvernarea țării.

Afirmațiile președintelui vin în contextul în care Partidul Social Democrat (PSD) urmează să decidă, pe 20 aprilie, printr-un referendum intern, dacă îl va susține în continuare pe actualul premier, Ilie Bolojan. Nicușor Dan a subliniat că această mișcare reprezintă o încălcare a protocolului de coaliție semnat de PSD vara trecută.

„Este un acord, da, pe care PSD-ul în momentul ăsta îl încalcă. Cu asta sunt de acord”, a spus șeful statului, în timpul emisiunii. Tot în cadrul emisiunii, Nicușor Dan a anunțat că va organiza referendumul pe justiție în mai puțin de o lună.

Nicușor Dan a fost luat la întrebări direct în stradă, de Marian Ceaușescu: „Vă dau un avertisment verbal”

