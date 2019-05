Care este relația dintre Virgil Ianțu și fiica sa. „Mai sunt și momente tensionate”

Virgil Ianțu are o relație de lungă durată cu o femeie care se numește Roxana. Virgil Ianțu și Roxana au împreună o fetiță, Iasmina. Despre relația pe care o are cu fiica sa a vorbit prezentatorul de televiziune într-un interviu pe care l-a acordat pentru publicația Formula As.

„A devenit o ado­les­centă normală, care la vară va avea buletin. Are ace­leaşi probleme pe care le are orice ado­les­cent. Iar noi, părinţii, ne ţinem foar­­­­te, foarte a­proa­­pe de fe­­nomen şi de ce se în­tâm­plă cu ea: dis­cu­tăm zilnic, suntem foar­­te im­pli­caţi… Mai sunt şi mo­mente ten­sio­nate, dar, din feri­cire – poate şi da­torită deschi­derii noastre şi a re­laxării noastre în discuţiile cu ea -, Iasmina nu se as­cunde de noi: ne spune ce simte, ce pro­bleme are… E o perioadă dificilă şi trebuie s-o depăşim „în echipă””, a declarat Virgil Ianțu.

„Totul e să nu ne panicăm, să ne ţinem aproa­pe de copilul nostru, să fim prieteni, dar totodată să fim şi riguroşi, fermi, pentru că pericolele sunt foarte multe şi grave… Şi, nu în ultimul rând, să ne gândim că şi perioada asta o să treacă – deci există speranţă. Acum, lăsând gluma la o parte, Iasmina e o fată foarte mişto. Chiar îi mul­ţu­mim pentru felul în care e, ca om”, a încheiat prezentatorul de televiziune.

