Cei doi artiști au oferit un moment memorabil, interpretând două dintre cele mai îndrăgite piese din creațiile lor: „Versus” (The Motans) și „Acele” (Carlas Dreams). Momentul a fost primit cu aplauze prelungite, filmat de zeci de spectatori și distribuit rapid pe rețelele sociale.

Mai mult decât atât, cei doi au interpretat piesa „Ne bucurăm în ciuda lor” alături de Satoshi, artistul care deschide toate show-urile Carlas Dreams din acest turneu. Iar fanii de pe internet cer o colaborare: „Super moment! Pe când o colaborare?”.

După apariția comună de la Paris, comunitățile ambilor artiști au început să spere la o piesă în colaborare între Carlas Dreams și The Motans. Pe rețelele sociale, fanii au inundat secțiunile de comentarii cu mesaje de susținere și entuziasm și cu speranța că cei doi vor lansa o piesă împreună.

Deși niciunul dintre artiști nu a confirmat oficial o astfel de colaborare, energia de pe scenă și reacțiile publicului lasă loc speculațiilor. Pentru mulți, momentul de la Paris pare doar începutul unei povești muzicale comune, una pe care o așteaptă deja cu nerăbdare.

Momentul special realizat de Carlas Dreams și The Motans a deschis perfect noul turneu „Și…? Dă-i!”, prin care Carlas Dreams revine pe scenele internaționale. Cunoscut pentru stilul său inconfundabil și versurile profunde, artistul promite o serie de show-uri pline de emoție, energie și autenticitate.

Setlist-ul include hituri care au marcat parcursul Carlas Dreams, precum „Sub pielea mea”, „Te rog” și „Victima”. Artistul a anunțat show-uri în toată Europa.

